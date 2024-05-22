Майлз Тернер: «Сегодня проявился наш возраст»

Майлз Тернер назвал важную причину поражения «Индианы» в 1-м матче с «Бостоном».

За 27 секунд до завершения четвертой четверти «Пэйсерс» вели 3 очка, но допустили две потери и позволили Джейлену Брауну перевести игру в овертайм.

Всего игроки «Индианы» допустили 22 потери.

«Сегодня проявился наш возраст.

У нас довольно молодая команда. В ситуации, когда ставки высоки, мы допустили нехарактерные ошибки», – сказал .

« » победил со счетом 133:128 ОТ, 1-0.