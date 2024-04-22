Си Джей Макколлум о смазанном броске на победу: «Было ощущение, что мяч зайдет»

Си Джей Макколлум смазал бросок на победу в 1-м матче с «Тандер».

У «Пеликанс» был шанс в последнем владении, но защитник промахнулся из-за дуги под сирену – 92:94, 0-1.

«Случилась смена. Мне следовало атаковать немного раньше, сделать это немного быстрее. Но надо отдать должное, против меня хорошо отзащищались. Было ощущение, что мяч зайдет, но я все же промахнулся», – рассказал .

Си Джей набрал 20 очков и 6 передач при 9 из 22 с игры.