Энтони Эдвардс: «Таунс – самый лютый бигмен на планете!»
Энтони Эдвардс комплиментарно высказался о Карле-Энтони Таунсе.
«Миннесота» во второй раз в истории вышла в финал Запада, одолев «Денвер» в седьмом матче (98:90, 4-3).
«Обращаюсь ко всем. Благодарите Карла. Благодарите Карла. У «Денвера» не нашлось ответа на Таунса. КАТ – самый лютый бигмен на планете! Вы все это знаете.
Увидимся в финале Западной конференции, мы там будем», – произнес защитник «Вулвз».
В активе Таунса 23 очка (8 из 14 с игры), 12 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.