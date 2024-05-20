Энтони Эдвардс: «Таунс – самый лютый бигмен на планете!»

Энтони Эдвардс комплиментарно высказался о Карле-Энтони Таунсе.

« » во второй раз в истории вышла в финал Запада, одолев « » в седьмом матче (98:90, 4-3).

«Обращаюсь ко всем. Благодарите Карла. Благодарите Карла. У «Денвера» не нашлось ответа на Таунса. КАТ – самый лютый бигмен на планете! Вы все это знаете.

Увидимся в финале Западной конференции, мы там будем», – произнес защитник «Вулвз».

В активе 23 очка (8 из 14 с игры), 12 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.