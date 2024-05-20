Карл-Энтони Таунс: «Я провел в «Миннесоте» девять лет и повидал за это время все, что только можно»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс рассказал о своей реакции на победу в 7-м матче с «Денвером».

«Вулвз» вышли в финал Запада во второй раз в клубной истории (ранее в 2004 году).

«Это был эмоциональный момент. Я провел в клубе девять лет, рассказывал о том, как хочу победить и сделать вместе с этой организацией нечто особенное. У нас было много неудач, много всего, разочарования, и вот все это материализовалось в этот момент. Уже даже сейчас мы можем отпраздновать эти победы. Я провел в клубе девять лет и повидал за это время все, что только можно», – сказал центровой «Вулвз».

Присутствовавший на пресс-конференции вместе с Таунсом защитник Энтони Эдвардс добавил: «К черту эти девять лет».

В активе Таунса 23 очка (8 из 14 с игры), 12 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

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1 комментарий
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В основном ранний финиш сезона, лишь раз Джимбо заставил его играть после регулярки
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