Венсан Пуарье может уйти из «Реала»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Венсан Пуарье Баскетбол

Венсан Пуарье ведет переговоры по продлению контракта с «Реалом».

Французский центровой проводит четвертый сезон в испанском клубе и набирает 8,3 очка, 5,8 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за матч в национальном чемпионате.

«Сложно уходить из клуба. Мадрид – прекрасный город, у клуба первоклассная тренировочная база и сама атмосфера «Реала» тоже значима. Я вырос футбольным болельщиком, так что соседство с футбольным «Реалом» добавляет ко всему этому, ты в компании с великими игроками. Когда общаюсь с парнями из других клубов, всегда думаю, что будет сложно привыкнуть к определенным организационным ньюансам. Уход из «Реала» будет связан со значительными сложностями, клуб это знает. Но идет последний год по моему контракту. У меня ребенок и я не могу провести один год здесь, а другой – где-то еще. Стабильность для меня является ключевым фактором», – рассказал Пуарье о ходе переговоров.

«Реал» делит первое место в чемпионате Испании с «Уникахой» с результатом 25-5.

Команда завершила регулярный сезон Евролиги на первом месте.

 

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