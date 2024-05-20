Никола Йокич: «Миннесота» была лучше нас. Победила сильнейшая команда в нашей паре»

Никола Йокич заявил, что «Миннесота» заслуженно выиграла серию.

« » проиграл в седьмом матче со счетом 90:98, 3-4, во второй половине действующие чемпионы упустили «+20».

«Победила сильнейшая команда в нашей паре. Когда серия проводится до четырех побед, то побеждает тот, кто лучше. Поздравляю их. Они были лучше.

Был ли у нас шанс? Да, конечно. Но победил тот, кто лучше, все просто», – сказал.

Сербский баскетболист в воскресенье набрал 34 очка, 19 подборов и 7 передач.