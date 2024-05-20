Никола Йокич: «Миннесота» была лучше нас. Победила сильнейшая команда в нашей паре»
Никола Йокич заявил, что «Миннесота» заслуженно выиграла серию.
«Денвер» проиграл в седьмом матче со счетом 90:98, 3-4, во второй половине действующие чемпионы упустили «+20».
«Победила сильнейшая команда в нашей паре. Когда серия проводится до четырех побед, то побеждает тот, кто лучше. Поздравляю их. Они были лучше.
Был ли у нас шанс? Да, конечно. Но победил тот, кто лучше, все просто», – сказал.
Сербский баскетболист в воскресенье набрал 34 очка, 19 подборов и 7 передач.
Никаких оправданий!
Не флексит, максимально уважителен и корректен к соперникам, с идеальной проф.этикой, тупо никогда не проваливается. Просто идеальный партнер и баскетболист.
Конечно болельщикам ЛАЛ и Леброна наверное очень обидно, что команду и их кумира 2 раза выбивают при равной игре, но с 4-0 и 4-1.