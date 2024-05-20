Никола Йокич: «Миннесота» была лучше нас. Победила сильнейшая команда в нашей паре»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич заявил, что «Миннесота» заслуженно выиграла серию.

«Денвер» проиграл в седьмом матче со счетом 90:98, 3-4, во второй половине действующие чемпионы упустили «+20».

«Победила сильнейшая команда в нашей паре. Когда серия проводится до четырех побед, то побеждает тот, кто лучше. Поздравляю их. Они были лучше.

Был ли у нас шанс? Да, конечно. Но победил тот, кто лучше, все просто», – сказал.

Сербский баскетболист в воскресенье набрал 34 очка, 19 подборов и 7 передач.

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3 комментария
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Слова настоящего мужика, настоящее уважение лучшему игроку мира!
Никаких оправданий!
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Право, не понимаю, как его можно хейтить?
Не флексит, максимально уважителен и корректен к соперникам, с идеальной проф.этикой, тупо никогда не проваливается. Просто идеальный партнер и баскетболист.
Конечно болельщикам ЛАЛ и Леброна наверное очень обидно, что команду и их кумира 2 раза выбивают при равной игре, но с 4-0 и 4-1.
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Денвер в порядке, проиграть будущим финалистам/чемпионам не стыдно. А вот ЛАЛ есть над чем подумать, сказочно отлетели от не самой сильной команды.
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