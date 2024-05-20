Никола Йокич: «Миннесота» – принципиальный соперник. Они созданы для того, чтобы победить нас»

Никола Йокич отдал должное «Миннесоте».

«Вулвз» удалось остановить действующих чемпионов во втором раунде плей-офф, победив в семи матчах.

Журналист: Можно ли сказать, что « » становится вашим принципиальным соперником?

: Думаю, да. Они созданы для того, чтобы победить нас. У них есть два участника Матча звезд, игроки из символической защитной пятерки, а также , которого я считаю самым недооцененным игроком . Мне он очень нравится, он очень хорошо. В седьмом матче он атаковал с не самым лучшим процентом, но стал у них лучшим по подборам. Есть еще лучший запасной Наз Рид, Андерсон и Александер-Уокер очень полезным и подходят это команде.

Нам приходится непросто, потому что соперники голодны и становятся лучше. Все прогрессируют и хотят сделать нас.