Никола Йокич: «Миннесота» – принципиальный соперник. Они созданы для того, чтобы победить нас»

Теги Денвер Миннесота НБА Майк Конли НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич отдал должное «Миннесоте».

«Вулвз» удалось остановить действующих чемпионов во втором раунде плей-офф, победив в семи матчах.

Журналист: Можно ли сказать, что «Миннесота» становится вашим принципиальным соперником?

Йокич: Думаю, да. Они созданы для того, чтобы победить нас. У них есть два участника Матча звезд, игроки из символической защитной пятерки, а также Майк Конли, которого я считаю самым недооцененным игроком НБА. Мне он очень нравится, он очень хорошо. В седьмом матче он атаковал с не самым лучшим процентом, но стал у них лучшим по подборам. Есть еще лучший запасной Наз Рид, Андерсон и Александер-Уокер очень полезным и подходят это команде.

Нам приходится непросто, потому что соперники голодны и становятся лучше. Все прогрессируют и хотят сделать нас.

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4 комментария
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Новость написана левой ногой. Автор проснись)
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Ответ НеБрат
Что за перевод?
Промт или Мэджик Гуди)
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Скорее, не они голодны, а вы зажрались и обленились. Проиграли сами себе. Пижон Мюррей вместо того, чтобы тратить силы на тупой хиробол, лучше бы командовал своими тремя пассивными товарищами. То же самое касается и Джокера. Если тренер не справляется со своими функциями, должен звучать голос трехкратного МВП. Если от попрыгуна нет пользы в нападении - пусть старается в защите. Гордон не должен играть, как будто в штаны наложил.
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