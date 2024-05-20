Крис Финч: «Очень рад за Таунса. Он услышал много несправедливой критики в свой адрес»

Теги Денвер Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Крис Финч похвалил Карла-Энтони Таунса.

«Миннесота» во второй раз в истории вышла в финал Запада, одолев «Денвер» в седьмом матче (98:90, 4-3).

«КАТ был очень хорош в атаке, особенно во второй половине.

Думаю, вы видите, насколько он умиротворен и доволен сейчас. Он должен был поверить, что его не оставят одного. Молодые игроки всегда думают, что могут сделать все сами, но в этой лиге никто так не может.

Я очень рад и горжусь за него. Нередко он сталкивался с большими объемами несправедливой критики, когда дело доходило до плей-офф», – сказал главный тренер «Миннесоты».

В активе Таунса 23 очка (8 из 14 с игры), 12 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

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