Донте Дивинченцо: «Несмотря на все потери, в середине третьей четверти разница была 11-12 очков»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Донте Дивинченцо Баскетбол

Донте Дивинченцо считает, что «Никс» не могут винить себя за поражение.

В воскресенье команда уступила «Индиане» в седьмом матче полуфинала Востока – 109:130, 3-4.

«Вовсе не пытаюсь как-то принизить успех «Пэйсерс», но несмотря на все потери, в середине третьей четверти разница была 11-12 очков.

У нас в организации такой подход: каждый, кто выходит на площадку, будет выкладываться на 110%, и у нас есть система и базовые принципы, вера в которые оставляет шанс в каждой игре», – сказал защитник «Никс», который набрал 39 очков.

«Никс» проводили серию без травмированных Джулиуса Рэндла, Митчелла Робинсона и Бояна Богдановича. По ходу противостояния повреждения получили О Джи Ануноби, Джош Харт и Джейлен Брансон.

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