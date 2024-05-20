«Миннесота» совершила самый крупный камбэк в истории 7-х матчей НБА, отыгравшись с «-20» в Денвере

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Баскетбол

«Миннесота» совершила самый крупный камбэк в истории 7-х матчей НБА.

«Тимбервулвз» в решающей встрече серии второго раунда с «Наггетс» уступали «-15» к большому перерыву, а по по ходу второй половины «-20».

«Миннесота» победила со счетом 98:90, 4-3, и вышла в финал Запада.

Команда Криса Финча обновила рекорд «Кливленда», который был установлен в седьмом матче с «Орландо» в плей-офф-2024 (камбэк с «-18»).

«Вулвз» во второй раз в истории сыграют в финале Запада (ранее 2-4 в серии с «Лейкерс» в 2004 году).

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25 комментариев
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Отыгрались -20 в первой своей седьмой игре ровно спустя 20 лет… сценаристы НБА тут сработали на 10 из 10
+35
-3
+32
баскет ветка совершила рекордное количество переобуваний после 2 и 5 матчей и по ходу 7
+31
-1
+30
Ладно Оклахома вчера отлетела в силу своей ещё неопытности, но чемпион растерял такой гандикап это ужас. Жду финал Даллас Индиана😄
+16
-4
+12
А Денвер вообще обыгрывал команды выше 4 места в плей-офф? Вроде только Санс в прошлом году
+9
0
+9
Ответ Марсель Объелся
Отыгрались -20 в первой своей седьмой игре ровно спустя 20 лет… сценаристы НБА тут сработали на 10 из 10
И ведь правда же.
+6
0
+6
Я так понимаю, Даллас победит в этом сезоне и в баскетболе и в хоккее?
+5
0
+5
Выграли серию у чемпиона и из волчат превратились в матерых волков!!! Браво!!!
+6
-2
+4
Ответ slow focus
как тут писали, если бы не Денвер, то Леброн обязательно стал бы чемпионом.... и это в 39 лет
Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой.
+6
-2
+4
Тренерский проигрыш
+5
-1
+4
Ответ 2u2
Да нет они обыгравали либо стариков либо андердогов... вот так вот...
Так хотелось видеть в финале конференции встречу Дончича и Йокича. Не суждено.
+2
0
+2
Так-то интересный плей-офф выходит. Для каждой из оставшихся команд взять в этот год чемпионство - возможно, что единственный шанс стать чемпом на годы вперед. Надеюсь, что и дальше игры будут максимально интригующие, как и финал
+2
0
+2
Как так, черт возьми ?
+2
0
+2
как тут писали, если бы не Денвер, то Леброн обязательно стал бы чемпионом.... и это в 39 лет
+6
-4
+2
Это просто кошмар какой-то, так слить серию, ведя +20 в 3 периоде
+1
0
+1
Молодцы волки! А Денвер не наиграл на победу
+1
0
+1
Ответ slow focus
как тут писали, если бы не Денвер, то Леброн обязательно стал бы чемпионом.... и это в 39 лет
... А если бы не Д.А’ Расселл и скамейка это была бы династия.
+1
0
+1
Красавчики!
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Далласу с Миннесотой будет попроще, чем с Денвером?))
0
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Давно так горько не было.
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Мэлоун заслуженно получил за свои в**боны, ну а Денвер может забыть про династию - один кубок Ларри О’ Брайена, завоёванный против нулевых Миннесоты, Лейкерс, Финикс и выдохшихся Майами, ничего выдающегося из себя не представляет.
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Ответ Last avenger
баскет ветка совершила рекордное количество переобуваний после 2 и 5 матчей и по ходу 7
Ты, по ходу, мало читаешь этот сайт. Потому что, сколько ни бываю на ветках Спортса (и не только на баскет ветках, будем справедливы) - переобувания это у местных постояльцев в крови. А также, кричалки с разными клишированными и плюcoдрoчeрными банальщинами, коими славится этот сайт. Таков уж этот сайт, заточенный под плюсики и сердечки, тут ничего не поделаешь.

Справедливости ради, это не только на этом портале (но здесь - особенно).
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Ответ mastadon
А Денвер вообще обыгрывал команды выше 4 места в плей-офф? Вроде только Санс в прошлом году
Да нет они обыгравали либо стариков либо андердогов... вот так вот...
0
0
0
И всё-таки Миннесота и всё-таки Эдвардс не болтун, по крайней мере пока!!👏
+4
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