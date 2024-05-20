«Миннесота» совершила самый крупный камбэк в истории 7-х матчей НБА, отыгравшись с «-20» в Денвере

«Миннесота» совершила самый крупный камбэк в истории 7-х матчей НБА.

«Тимбервулвз» в решающей встрече серии второго раунда с «Наггетс» уступали «-15» к большому перерыву, а по по ходу второй половины «-20».

« » победила со счетом 98:90, 4-3, и вышла в финал Запада.

Команда Криса Финча обновила рекорд «Кливленда», который был установлен в седьмом матче с «Орландо» в плей-офф-2024 (камбэк с «-18»).

«Вулвз» во второй раз в истории сыграют в финале Запада (ранее 2-4 в серии с «Лейкерс» в 2004 году).