Чарльз Баркли о серии «Нью-Йорк» – «Индиана»: «Мне все равно, кто выиграет, но я с удовольствием посмотрю, как «Селтикс» растопчут «Никс»

Чарльз Баркли предвкушает разгром в финале конференции.

«Если «Никс» победят – будет хорошо. Мне все равно, кто выиграет серию. Но будет приятно увидеть, как их растопчут «Селтикс». Потому что вы, ньюйоркцы, заслуживаете этого. Вы думаете, что вы самые крутые. Вы не так уж хороши. Вы переоценены.

Хотя мне нравится ваш мясной фастфуд. Из разного мяса. Крысы, кошки, собаки, скунсы, еноты. На вкус все равно неплохо. С соусом», – посмеялся Баркли.