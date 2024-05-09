Чарльз Баркли о серии «Нью-Йорк» – «Индиана»: «Мне все равно, кто выиграет, но я с удовольствием посмотрю, как «Селтикс» растопчут «Никс»

Теги Бостон Индиана Нью-Йорк НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Чарльз Баркли предвкушает разгром в финале конференции.

«Если «Никс» победят – будет хорошо. Мне все равно, кто выиграет серию. Но будет приятно увидеть, как их растопчут «Селтикс». Потому что вы, ньюйоркцы, заслуживаете этого. Вы думаете, что вы самые крутые. Вы не так уж хороши. Вы переоценены.

Хотя мне нравится ваш мясной фастфуд. Из разного мяса. Крысы, кошки, собаки, скунсы, еноты. На вкус все равно неплохо. С соусом», – посмеялся Баркли.

6 комментариев
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нормально)
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Откуда у Барклая такие комплексы по отношению к Нюёрку? Вроде его команды никогда с ним не соперничали напрямую. Там больше со Скотти из Чикаго и с Шаком стычки были
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Чак - капитан очевидность.
Интересно что он скажет по серии Бостон - Миннесота / Оклахома.
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Ответ Maturmalai
Откуда у Барклая такие комплексы по отношению к Нюёрку? Вроде его команды никогда с ним не соперничали напрямую. Там больше со Скотти из Чикаго и с Шаком стычки были
тут наверно что-то из американской культуры, а не из баскетбола
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Какой же слабый Восток. Как будто две разные лиги.
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