«Миннесота» прошла «Денвер» и встретится с «Далласом» в финале Западной конференции

Определились два финалиста Западной конференции .

« » прошла « » в семиматчевой серии и встретится с « » в решающем противостоянии на Западе.

Первый матч серии пройдет в среду в Миннеаполисе.

«Вулвз» во второй раз в истории сыграют в финале Запада (ранее 2-4 в серии с «Лейкерс» в 2004 году).

«Наггетс» стали пятым подряд действующим чемпионом , которому не удалось дойти до финала конференции. Последний раз подобное получилось у «Голден Стэйт» в 2019 году.