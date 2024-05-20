«Миннесота» прошла «Денвер» и встретится с «Далласом» в финале Западной конференции

Теги Даллас Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

Определились два финалиста Западной конференции .

«Миннесота» прошла «Денвер» в семиматчевой серии и встретится с «Далласом» в решающем противостоянии на Западе. 

Первый матч серии пройдет в среду в Миннеаполисе.

«Вулвз» во второй раз в истории сыграют в финале Запада (ранее 2-4 в серии с «Лейкерс» в 2004 году).

«Наггетс» стали пятым подряд действующим чемпионом НБА, которому не удалось дойти до финала конференции. Последний раз подобное получилось у «Голден Стэйт» в 2019 году.

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20 комментариев
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Високосный год, в мае снег, Динамо Москва на пути к чемпионству, Миннесота выбивает чемпиона. Это вообще что такое)
+13
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+13
Ответ M D
ещё диктатора бы свергнуть о_О
После 20 мая у него срок закончится, там глядишь и поменяется что-то
+18
-5
+13
интересно, что ровно 20 лет назад в финальной четверке команд тоже были Индиана и Миннесота! бывает же повторяемость
+7
0
+7
Ответ M D
ещё диктатора бы свергнуть о_О
Ну если братья украинцы соберутся, то может и свергнут у себя его.
+10
-6
+4
Ответ KakoytoChel
Ну если братья украинцы соберутся, то может и свергнут у себя его.
сложно собраться в польше
+3
-1
+2
Ответ Никита Фартушной
После 20 мая у него срок закончится, там глядишь и поменяется что-то
🤣
+2
0
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Миннесота—Даллас 4-2
Да нее 4:1 Миннесота
+1
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+1
ох и потрепают Донча. висеть будут на нем поочереди. а гэффорд наверное уже в шоке от будущей работы. нагруз на него будет колоссальный конечно.
+1
0
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клоунская серия миньки с денвером сломала мне мозг. ожидал битву двух пухляшей, а теперь пухляш против оч сильного ростера и защиты миньки. ничего не понятно кроме того, что Далласу будет очень тяжело

молю небеса за гайку Пончичу. ну а Денверу позор. за год никак не укрепились, даже наоборот. а так могли бы спокойно 2 гайку брать уже с претензией на новую династию
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Миннесота—Даллас 4-2
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Далласу что Миннесота, что Денвер очень тяжёлые соперники
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Миннесота так держать 🤘🤘🤘
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Когда Миннесота пройдет Даллас, медиа скажут: "Вот видите? Ант лучше Дончича!"
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Новый Джордан против Нового Бёрда.
Повторение великих финалов 80х-90х ))
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Интересное наблюдение. Это будет 6 финал конференции для Мавс. До этого когда Мавс выходили в финал запада, то если они проигрывали то только будущим чемпионам.
88-проиграли лал- лал чемпионы
03-проиграли сас-сас чемпионы
06-вышли в финал-проиграли хит
22-проиграли гсв-гсв чемпионы
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0
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Изи для Далласа. 4-2 по той же схеме, что и весь плоф
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Ответ M D
сложно собраться в польше
Польша сама всех соберет, но есть нюанс...
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Даллас - сладкая булочка. Волки разорвут.
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