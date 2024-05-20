«Миннесота» прошла «Денвер» и встретится с «Далласом» в финале Западной конференции
Определились два финалиста Западной конференции .
«Миннесота» прошла «Денвер» в семиматчевой серии и встретится с «Далласом» в решающем противостоянии на Западе.
Первый матч серии пройдет в среду в Миннеаполисе.
«Вулвз» во второй раз в истории сыграют в финале Запада (ранее 2-4 в серии с «Лейкерс» в 2004 году).
«Наггетс» стали пятым подряд действующим чемпионом НБА, которому не удалось дойти до финала конференции. Последний раз подобное получилось у «Голден Стэйт» в 2019 году.
молю небеса за гайку Пончичу. ну а Денверу позор. за год никак не укрепились, даже наоборот. а так могли бы спокойно 2 гайку брать уже с претензией на новую династию
Повторение великих финалов 80х-90х ))
88-проиграли лал- лал чемпионы
03-проиграли сас-сас чемпионы
06-вышли в финал-проиграли хит
22-проиграли гсв-гсв чемпионы