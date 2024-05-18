Джейлен Брансон лидирует в плей-офф по очкам, набранным в результате прохода. Лука Дончич – второй, ШГА – третий

Теги Даллас Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Джейлен Брансон Баскетбол

Опубликован список лидеров плей-офф по очкам, набранным в результате прохода.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон является лидером лиги по этому показателю (297 очков). Лука ДончичДаллас») занимает второе место в списке (220), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – третье (188).

Учитываются очки, набранные в проходе, с линии штрафных после прохода, а также в результате передачи после прохода.

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