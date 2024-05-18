Джейлен Брансон лидирует в плей-офф по очкам, набранным в результате прохода. Лука Дончич – второй, ШГА – третий
Опубликован список лидеров плей-офф по очкам, набранным в результате прохода.
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон является лидером лиги по этому показателю (297 очков). Лука Дончич («Даллас») занимает второе место в списке (220), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – третье (188).
Учитываются очки, набранные в проходе, с линии штрафных после прохода, а также в результате передачи после прохода.