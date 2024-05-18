Джейлен Брансон лидирует в плей-офф по очкам, набранным в результате прохода. Лука Дончич – второй, ШГА – третий

Опубликован список лидеров плей-офф по очкам, набранным в результате прохода.

Разыгрывающий « » является лидером лиги по этому показателю (297 очков). (« ») занимает второе место в списке (220), («Оклахома») – третье (188).

Учитываются очки, набранные в проходе, с линии штрафных после прохода, а также в результате передачи после прохода.