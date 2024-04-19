Кайри Ирвинг о непопадании в сборную США: «Я не вписываюсь в эту команду. Всего наилучшего моим братьям»

Кайри Ирвинг отреагировал на непопадание в олимпийскую сборную США.

Звездный разыгрывающий с понимаем отнесся к решению руководства команды.

«Желаю своим братьям всего наилучшего. Я просто не подхожу для этой команды.

Процесс обсуждения и выбора был непростым. Но, опять же, я не испытываю ничего, кроме уважения к этим парням из сборной США. На данном этапе моей карьеры мне следует сосредоточиться на победе в чемпионате», – заявил игрок « ».