Кайри Ирвинг о непопадании в сборную США: «Я не вписываюсь в эту команду. Всего наилучшего моим братьям»
Кайри Ирвинг отреагировал на непопадание в олимпийскую сборную США.
Звездный разыгрывающий с понимаем отнесся к решению руководства команды.
«Желаю своим братьям всего наилучшего. Я просто не подхожу для этой команды.
Процесс обсуждения и выбора был непростым. Но, опять же, я не испытываю ничего, кроме уважения к этим парням из сборной США. На данном этапе моей карьеры мне следует сосредоточиться на победе в чемпионате», – заявил игрок «Далласа».