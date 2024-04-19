Кайри Ирвинг о непопадании в сборную США: «Я не вписываюсь в эту команду. Всего наилучшего моим братьям»

Теги Даллас сборная США НБА Кайри Ирвинг олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Кайри Ирвинг отреагировал на непопадание в олимпийскую сборную США.

Звездный разыгрывающий с понимаем отнесся к решению руководства команды.

«Желаю своим братьям всего наилучшего. Я просто не подхожу для этой команды.

Процесс обсуждения и выбора был непростым. Но, опять же, я не испытываю ничего, кроме уважения к этим парням из сборной США. На данном этапе моей карьеры мне следует сосредоточиться на победе в чемпионате», – заявил игрок «Далласа».

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11 комментариев
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Он попал в команду, где его приняли, и стал говорить адекватные вещи. Совпадение?
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+27
Сборная племени Чероки не пробилась на турнир…
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0
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Ответ JustFly
Он попал в команду, где его приняли, и стал говорить адекватные вещи. Совпадение?
Скорее всего помудрел Кайри - в Бостоне его все любили, а он не ценил и пытался что то доказать кому то. Но это все не отменяет, что там в голове до сих пор чехарда
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Ответ Iron Lappy
Ещё как вписывается,но тренер боится,что ты внесёшь смуту в состав))))) хотя там любой игрок может внести смуту)
Вот только на баскетбольной ветке не надо про смуту
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Лучше бы его взяли вместо не совсем здорового Кавая, Ирвинг это не просто игрок ТОП10, это всегда шоу, в хорошем смысле этого слова
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Кайри поскромничал конечно, всё равно респект, он один из лучших в лиге, имхо лучше было взять его чем всяких эмбидов....))
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Что за монстр едет в Париж, если не бэнч даже не взяли Кайри, Джорджа, Батлера и возможно Кавая
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Ответ JustFly
Он попал в команду, где его приняли, и стал говорить адекватные вещи. Совпадение?
С него во всех командах пылинки сдували и создавали по максимуму комфортные условия, а то что у него шарики за ролики переодически заезжают, то уже сугубо тема для психиатров
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Ответ Free throw
Лучше бы его взяли вместо не совсем здорового Кавая, Ирвинг это не просто игрок ТОП10, это всегда шоу, в хорошем смысле этого слова
Топ -10 😂 думаю в лучшем случае топ-30:)
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