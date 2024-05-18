Кайри Ирвинг ни разу не проигрывал матч, в котором можно было закрыть серию плей-офф. Его результат – 13-0

Сегодня у «Далласа» будет шанс выйти в финал Западной конференции.

В субботу «Мэверикс» примут на своей площадке «Тандер» в 6-м матче серии второго раунда плей-офф (3-2).

Разыгрывающий « » ни разу в карьере не проигрывал матч, в котором у его команды был шанс закрыть серию плей-офф. Он выиграл все 13 таких матчей.

Ирвинг является единственным игроком в истории , который не потерпел ни одного поражения в 10+ матчах, в которых мог закрыть серию.