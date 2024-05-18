Кайри Ирвинг ни разу не проигрывал матч, в котором можно было закрыть серию плей-офф. Его результат – 13-0
Сегодня у «Далласа» будет шанс выйти в финал Западной конференции.
В субботу «Мэверикс» примут на своей площадке «Тандер» в 6-м матче серии второго раунда плей-офф (3-2).
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг ни разу в карьере не проигрывал матч, в котором у его команды был шанс закрыть серию плей-офф. Он выиграл все 13 таких матчей.
Ирвинг является единственным игроком в истории НБА, который не потерпел ни одного поражения в 10+ матчах, в которых мог закрыть серию.
ПО 2015
1 раунд. Кавс ведут 3-0 у Селтикс. Победа в 4 игре.
Ирвинг 1-0.
2 раунд. Кавс ведут 3-2 у Чикаго. Победа в 6 игре.
Ирвинг 2-0.
Полуфинал. Кавс ведут 3-0 у Атланты. Победа в 4 игре.
Ирвинг 3-0.
ПО 2016
1 и 2 раунд. Кавс ведут у соперников (Дет. Атл.) 3-0.
Победа в 4 играх.
Ирвинг 5-0.
Полуфинал. Кавс ведут 3-2 у Торонто. Победа в 6 игре.
Ирвинг 6-0.
Финал. Кавс сравняли счёт 3-3 с ГСВ. Победа в 7 игре.
Ирвинг 7-0.
ПО 2017
1 и 2 раунд. Кавс ведут у соперников (Инд. Тор.) 3-0.
Победа в 4 играх.
Ирвинг 9-0.
Полуфинал. Кавс ведут у Бостона 3-1. Победа в 5 матче.
Ирвинг 10-0.
ПО 2018 Ирвинг не участвовал.
ПО 2019
1 раунд. Бостон ведёт 3-0 у Индианы. Победа в 4 игре.
Ирвинг 11-0
ПО 2021
1 раунд. Бруклин ведёт у Бостона 3-1. Победа в 5 игре.
Ирвинг 12-0
2 раунд. Бруклин ведёт 3-2 у Бакс, но проигрывает оставшиеся игры. Ирвинг в них не участвовал.
ПО 2024
1 раунд. Мавс ведут 3-2 у Клипперс. Победа в 6 игре.
Ирвинг 13-0
2 раунд. Мавс ведут 3-2 у Оклахомы. Победа ?
Вылетал, конечно, но не проигрывал при 3:3, 3:2, 3:1 и 3:0 в свою пользу