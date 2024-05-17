Джейсон Кидд иронично ответил на вопрос о Луке Дончиче: «Лука никогда не жалуется»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд пошутил о Луке Дончиче во время пресс-конференции.

Журналист спросил о влиянии лидера, который выходит на площадку, не обращая внимания на травмы и не жалуясь на них.

«Да, Лука никогда не жалуется. Никогда не жалуется ни на что. В этом он весь», – улыбнулся главный тренер «Далласа». Кидда поддержала электронная помощница Siri на одном из устройств присутствующих журналистов, в этот момент произнесшая: «Думаю, это он».

«Она согласна, что он не жалуется. Неплохо», – посмеялся Кидд вместе с окружающими.

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