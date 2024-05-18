39-летняя подруга Джейлена Грина объявила о рождении ребенка. В феврале у игрока «Рокетс» родилась дочь от другой девушки

Джейлен Грин во второй раз за четыре месяца стал отцом.

39-летняя модель и актриса Драйя Мишель опубликовала в соцсетях, что родила дочь.

Это первый совместный ребенок форварда « » и Драйи. У нее также есть двое сыновей, 21-летний Книко и 7-летний Дрю, от бывшего игрока НФЛ Орландо Скандрика.

В феврале у также появился ребенок от 23-летней калифорнийской студентки Майи Якопо.

По информации TMZ, Грин и Якопо были знакомы на протяжении долгого времени, но у них никогда не было серьезных отношений.

Отмечается, что Драйя и Майя нормально относятся к сложившейся ситуации. Баскетболист поддерживает Якопо, но находится в отношениях с Мишель.