Лас-Вегас заключит спонсорские соглашения на 100 тысяч долларов со всеми баскетболистками «Эйсес»

Теги женская НБА Лас-Вегас жен Баскетбол

Баскетболистки «Эйсес» получат поддержку от Лас-Вегаса.

Делегация представителей города во главе со Стивом Хиллом посетила раздевалку действующих чемпионов женской НБА.

«Город заключит с каждой из вас спонсорские соглашения на 100 тысяч долларов. Мы хотим, чтобы вы просто играли. Хотим, чтобы вы продолжали представлять Лас-Вегас. А если вам удастся завоевать трофей третий год подряд, то это будет вишенкой на торте», – сказал Хилл.

Предложение вызвало бурную реакцию среди баскетболисток «Лас-Вегаса». Средняя зарплата в WNBA составляет 116 тысяч долларов.

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