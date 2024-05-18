Тайриз Халибертон о 7-м матче с «Нью-Йорком»: «Вряд ли это будет приятная игра»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон поделился ожиданиями от седьмого матча с «Нью-Йорком».

«Теперь серия свелась к одной игре. Все решится в одном матче. И разве есть место лучше для проведения седьмого матча, чем «Гарден»? Ни одна команда не побеждала в гостях по ходу нашей серии. Мы должны быть хорошо готовы.

Седьмые матчи редко бывают приятными. Вряд ли нас ждет приятная игра и в воскресенье. Победит тот, кто будет играть жестче.

Ожидаю, что это будет, наверное, самая невероятная обстановка, в которой я когда-либо играл за все время в НБА. «Гарден» – сумасшедшее место, у них безумные болельщики», – сказал разыгрывающий «Пэйсерс».

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5 комментариев
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да там всё норм, у Никс стартовая пятерка - Брансон-Дивиченцо-Крис Рок - Тибодо - Тадж Гибсон из склепа. все остальные погибли смертью храбрых
+10
-1
+9
Ответ Ужратый Гусениц
да там всё норм, у Никс стартовая пятерка - Брансон-Дивиченцо-Крис Рок - Тибодо - Тадж Гибсон из склепа. все остальные погибли смертью храбрых
И Бен Стиллер на лавке как единственная запасная опция
+5
0
+5
Ответ Ужратый Гусениц
да там всё норм, у Никс стартовая пятерка - Брансон-Дивиченцо-Крис Рок - Тибодо - Тадж Гибсон из склепа. все остальные погибли смертью храбрых
А у Спайка Ли тоже травма?
+1
0
+1
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А у Спайка Ли тоже травма?
DND Old
+1
0
+1
Ответ Перстень Уэстбрука
И Бен Стиллер на лавке как единственная запасная опция
ну он и то лучше Милтона
+1
-1
0
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