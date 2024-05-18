Тайриз Халибертон о 7-м матче с «Нью-Йорком»: «Вряд ли это будет приятная игра»

Тайриз Халибертон поделился ожиданиями от седьмого матча с «Нью-Йорком».

«Теперь серия свелась к одной игре. Все решится в одном матче. И разве есть место лучше для проведения седьмого матча, чем «Гарден»? Ни одна команда не побеждала в гостях по ходу нашей серии. Мы должны быть хорошо готовы.

Седьмые матчи редко бывают приятными. Вряд ли нас ждет приятная игра и в воскресенье. Победит тот, кто будет играть жестче.

Ожидаю, что это будет, наверное, самая невероятная обстановка, в которой я когда-либо играл за все время в . «Гарден» – сумасшедшее место, у них безумные болельщики», – сказал разыгрывающий «Пэйсерс».