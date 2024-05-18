Бронни Джеймс о том, с кем из игроков НБА хотел бы сыграть 1 на 1: «Леброн Джеймс»
Бронни Джеймс рассказал, с кем из игроков НБА хотел бы сыграть 1 на 1.
Журналист: Если бы ты мог вызвать любого игрока НБА 1 на 1, кто бы это был?
Бронни: Кого бы я вызвал? Хороший вопрос. Леброн Джеймс. Потому что я ни одной минуты не играл против него 1 на 1.
Журналист: Кто победит?
Бронни: Не знаю. Тут надо смотреть. Не знаю.
Журналист: Если у тебя будет сын, назовешь его Леброн Джеймс III?
Бронни: Конечно (смеется).