Бронни Джеймс о том, с кем из игроков НБА хотел бы сыграть 1 на 1: «Леброн Джеймс»

Бронни Джеймс рассказал, с кем из игроков НБА хотел бы сыграть 1 на 1.

Журналист: Если бы ты мог вызвать любого игрока 1 на 1, кто бы это был?

: Кого бы я вызвал? Хороший вопрос. Леброн Джеймс. Потому что я ни одной минуты не играл против него 1 на 1.

Журналист: Кто победит?

Бронни: Не знаю. Тут надо смотреть. Не знаю.

Журналист: Если у тебя будет сын, назовешь его III?

Бронни: Конечно (смеется).