Бронни Джеймс о том, с кем из игроков НБА хотел бы сыграть 1 на 1: «Леброн Джеймс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс рассказал, с кем из игроков НБА хотел бы сыграть 1 на 1.

Журналист: Если бы ты мог вызвать любого игрока НБА 1 на 1, кто бы это был?

Бронни: Кого бы я вызвал? Хороший вопрос. Леброн Джеймс. Потому что я ни одной минуты не играл против него 1 на 1.

Журналист: Кто победит?

Бронни: Не знаю. Тут надо смотреть. Не знаю.

Журналист: Если у тебя будет сын, назовешь его Леброн Джеймс III?

Бронни: Конечно (смеется).

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2 комментария
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Трешток от Леброна во время игры 1 на 1 против сына : да я твою mamky *непечатное*
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