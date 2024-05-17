Стивен Эй Смит: «У Николы Йокича на лице было написано: «Я достану вас, сволочи!»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит поделился мнением о настроении Николы Йокича перед 7-м матчем.

«Никола Йокич просто стоял и пристально смотрел на них. И у него на лице было написано: «Я достану вас, сволочи!».

Я думаю, что «Миннесота» выиграет серию. Но мы знаем это выражение лица. Определенный настрой. Одно дело, когда ты просто сидишь на скамейке, недовольный плохим матчем. Другое дело, когда лучший игрок мира, трехкратный MVP, действующий чемпион, просто стоит там и смотрит на них. Не на своих одноклубников, на баскетболистов «Миннесоты». И думает: «Я вас достану», – рассказал эксперт ESPN.

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7 комментариев
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Ну да « а если я не достану, то братья точно «
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Достанет - не достанет, не знаю, но игра будет другая, и разница в 6й значения иметь не будет. В 7х играх Миннесота не играла 20 лет.
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КЭТ опять получит 3 фола в первой половине. И к гдалке не ходи.
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И ведь достанет
Айде брате
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у нас длинные руки)
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Косплей на Брукса))
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