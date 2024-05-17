Стивен Эй Смит: «У Николы Йокича на лице было написано: «Я достану вас, сволочи!»

Стивен Эй Смит поделился мнением о настроении Николы Йокича перед 7-м матчем.

« просто стоял и пристально смотрел на них. И у него на лице было написано: «Я достану вас, сволочи!».

Я думаю, что « » выиграет серию. Но мы знаем это выражение лица. Определенный настрой. Одно дело, когда ты просто сидишь на скамейке, недовольный плохим матчем. Другое дело, когда лучший игрок мира, трехкратный MVP, действующий чемпион, просто стоит там и смотрит на них. Не на своих одноклубников, на баскетболистов «Миннесоты». И думает: «Я вас достану», – рассказал эксперт ESPN.