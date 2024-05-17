Энтони Эдвардс: «После пятой игры сказал работникам в Денвере, что мы увидимся во время седьмого матча»

Энтони Эдвардс сдержал обещание.

По словам защитника «Миннесоты», он говорил сотрудникам «Наггетс» в , что команды вернутся на арену действующих чемпионов на решающий седьмой матч.

Журналист: Вы и правда говорили сотруднику в раздевалке в Денвере, что вернетесь?

: О да! Я сказал им: «Увидимся с вами во время седьмого матча, мазафакеры».

В четверг «Вулвз» победили 115:70 и перевели серию с седьмой матч.