Энтони Эдвардс: «После пятой игры сказал работникам в Денвере, что мы увидимся во время седьмого матча»
Энтони Эдвардс сдержал обещание.
По словам защитника «Миннесоты», он говорил сотрудникам «Наггетс» в Денвере, что команды вернутся на арену действующих чемпионов на решающий седьмой матч.
Журналист: Вы и правда говорили сотруднику в раздевалке в Денвере, что вернетесь?
Эдвардс: О да! Я сказал им: «Увидимся с вами во время седьмого матча, мазафакеры».
В четверг «Вулвз» победили 115:70 и перевели серию с седьмой матч.