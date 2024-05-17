Энтони Эдвардс: «После пятой игры сказал работникам в Денвере, что мы увидимся во время седьмого матча»

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс сдержал обещание.

По словам защитника «Миннесоты», он говорил сотрудникам «Наггетс» в Денвере, что команды вернутся на арену действующих чемпионов на решающий седьмой матч.

Журналист: Вы и правда говорили сотруднику в раздевалке в Денвере, что вернетесь?

Эдвардс: О да! Я сказал им: «Увидимся с вами во время седьмого матча, мазафакеры».

В четверг «Вулвз» победили 115:70 и перевели серию с седьмой матч.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий