Энтони Эдвардс: «Заклинал Таунса, что он должен избежать проблем с фолами»

Энтони Эдвардс назвал важный фактор победы в шестом матче с «Денвером».

По словам лидера «Вулвз», игра в защите в исполнении бигмена Карла-Энтони Таунса в значительной степени поспособствовала победе команды в шестом матче с «Наггетс» (115:70, 3-3).

«КАТ всю серию хорошо справляется в защите, хорошо отрабатывает против Николы Йокича. Это очень важное противостояние. Самым главным сегодня было то, что Таунс избежал проблем с фолами, как я и говорил ему во время серии с «Финиксом». Это вполне реально. Я заклинал его. При каждой возможности: «Бро, только не фоли».

Сегодня КАТ сыграл отлично на обеих половинах площадки. Когда он не фолит, не имеет проблем с фолами, у нас все хорошо», – заявил защитник «Миннесоты».