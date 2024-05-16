«Меня иногда тошнит от вас!» Донован Митчелл отреагировал на слухи в СМИ

Донован Митчелл отреагировал на слухи о том, что он разочарован в партнерах.

«Да, да. 🧢 Меня иногда тошнит от вас!» – написал защитник « » в соцсети.

«Кепка» в афроамериканской культуре используются для обозначения того, когда кто-то лжет.

отреагировал на статью в Cleveland.com, в которой говорится, что он «разочарован отсутствием у некоторых партнеров по команде зрелости, сосредоточенности, готовности к плей-офф и желания слушать».