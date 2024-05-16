«Меня иногда тошнит от вас!» Донован Митчелл отреагировал на слухи в СМИ

Теги Кливленд НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл отреагировал на слухи о том, что он разочарован в партнерах.

«Да, да. 🧢 Меня иногда тошнит от вас!» – написал защитник «Кливленда» в соцсети.

«Кепка» в афроамериканской культуре используются для обозначения того, когда кто-то лжет.

Митчелл отреагировал на статью в Cleveland.com, в которой говорится, что он «разочарован отсутствием у некоторых партнеров по команде зрелости, сосредоточенности, готовности к плей-офф и желания слушать».

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