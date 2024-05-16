Лука Дончич о 5-м матче: «Разговаривал с судьями нормально, не жалуясь»
Лука Дончич отметил, что не спорил с судьями в 5-м матче против «Тандер».
«Просто сосредоточился на баскетболе. Вспомнил о том, что я люблю. Просто играл в баскетбол.
Я разговаривал с судьями нормально, ни на что не жалуясь. По-моему, я не пожаловался ни разу за весь матч. Просто вышел и играл в баскетбол. Просто получал удовольствие. Это был прежний Лука, с улыбкой на лице», – сказал разыгрывающий «Далласа».
«Даллас» одержал победу над «Оклахомой» в 5-м матче и вышел вперед в серии второго раунда плей-офф (104:92, 3-2).
Словенец оформил трипл-дабл, набрав 31 очко, 10 подборов и 11 передач.
Из-за постоянных претензий к арбитрам вся команда на нервяке и сам он выпадает из игры
- "Умница, Лукачка, на вот, скушай ещё один чевапчич"