Лука Дончич о 5-м матче: «Разговаривал с судьями нормально, не жалуясь»

Теги Даллас НБА судьи Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич отметил, что не спорил с судьями в 5-м матче против «Тандер».

«Просто сосредоточился на баскетболе. Вспомнил о том, что я люблю. Просто играл в баскетбол.

Я разговаривал с судьями нормально, ни на что не жалуясь. По-моему, я не пожаловался ни разу за весь матч. Просто вышел и играл в баскетбол. Просто получал удовольствие. Это был прежний Лука, с улыбкой на лице», – сказал разыгрывающий «Далласа».

«Даллас» одержал победу над «Оклахомой» в 5-м матче и вышел вперед в серии второго раунда плей-офф (104:92, 3-2).

Словенец оформил трипл-дабл, набрав 31 очко, 10 подборов и 11 передач.

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2 комментария
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Вот и дальше так бы продолжал
Из-за постоянных претензий к арбитрам вся команда на нервяке и сам он выпадает из игры
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- "Мама-мама, а я сегодня просто играл в баскетбол и совсем-совсем не жаловался!"
- "Умница, Лукачка, на вот, скушай ещё один чевапчич"
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