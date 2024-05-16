Лука Дончич пошутил о своем блок-шоте на последней минуте матча: «В следующем сезоне буду в защитной сборной НБА»

Лука Дончич заблокировал Шэя Гилджеса-Александера на последней минуте матча.

Словенский защитник остался один на один с разыгрывающим «Оклахомы» в результате быстрой атаки «Тандер».

После матча спросили, насколько приятно было закончить встречу блок-шотом.

«В следующем сезоне буду в защитной сборной . А если серьезно, он просто немного отпустил мяч, поэтому у меня и получилось», – пояснил разыгрывающий широко улыбаясь.