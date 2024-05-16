Лука Дончич пошутил о своем блок-шоте на последней минуте матча: «В следующем сезоне буду в защитной сборной НБА»

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Лука Дончич заблокировал Шэя Гилджеса-Александера на последней минуте матча.

Словенский защитник остался один на один с разыгрывающим «Оклахомы» в результате быстрой атаки «Тандер».

После матча Дончича спросили, насколько приятно было закончить встречу блок-шотом.

«В следующем сезоне буду в защитной сборной НБА. А если серьезно, он просто немного отпустил мяч, поэтому у меня и получилось», – пояснил разыгрывающий широко улыбаясь.

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9 комментариев
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Я упустил эту волну, в чем главные претензии к Дончичу? Что он провоцирует фолы и много ест или есть что-то еще?)
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Ответ Батя ивана
Я упустил эту волну, в чем главные претензии к Дончичу? Что он провоцирует фолы и много ест или есть что-то еще?)
Думаю в том, что Даллас уже выше ЛАЛ, ЛАК, ГСВ и видимо Оклу грохнет (-:

А, ну еще есть группа упоротых персофанов Кайри, которые считают, что это Кайри лидер Далласа и тащит его в финал Запада, поэтому они любят Луку похейтить. Но Лука своей статой им больно делает (-:
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Сказал Лука, склонившись скромно,
В руках сжимая микрофон:
"За битву с дерзкой Оклахомой
Медаль получит Вашингтон!"
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Ответ bredogenerator
Типичный югослав - провокации подставы поиск фолов выклянчивание фолов проклятия в адрес судей. Йокич вот исключение
Все кто идут в проход просят фолы, дело ведь не в этом?
Йокич тоже просит фолы, не понимаю пристрастия к Дончичу на этой теме
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