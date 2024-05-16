Лука Дончич пошутил о своем блок-шоте на последней минуте матча: «В следующем сезоне буду в защитной сборной НБА»
Лука Дончич заблокировал Шэя Гилджеса-Александера на последней минуте матча.
Словенский защитник остался один на один с разыгрывающим «Оклахомы» в результате быстрой атаки «Тандер».
После матча Дончича спросили, насколько приятно было закончить встречу блок-шотом.
«В следующем сезоне буду в защитной сборной НБА. А если серьезно, он просто немного отпустил мяч, поэтому у меня и получилось», – пояснил разыгрывающий широко улыбаясь.
А, ну еще есть группа упоротых персофанов Кайри, которые считают, что это Кайри лидер Далласа и тащит его в финал Запада, поэтому они любят Луку похейтить. Но Лука своей статой им больно делает (-:
В руках сжимая микрофон:
"За битву с дерзкой Оклахомой
Медаль получит Вашингтон!"
Йокич тоже просит фолы, не понимаю пристрастия к Дончичу на этой теме