Чарльз Баркли перед пятой игрой серии: «Оклахома» выйдет заряженной и вынесет «Даллас» подчистую»

«Мэверикс» одержали победу над «Тандер» со счетом 104:92.

«Я ожидаю, что трибуны будут шумными. И думаю, что «Оклахома» выйдет заряженной и вынесет « » подчистую», – спрогнозировал исход пятого матча.

После завершения игры ведущий TNT прокомментировал свой прогноз.

«Отличная победа «Мэверикс». Определенно, я был неправ. был потрясающ. выглядел очень здорово. Пи Джей раскрылся к концу встречи. Но Лука задал ход матча.

«Оклахома», если вам нужно выиграть матч дома, нужно хорошо начинать, чтобы завести толпу. Нельзя быть догоняющими. Они были в этом состоянии всю игру», – заключил .

«Может быть, он даст такой же прогноз на следующую игру, чтобы мы снова выиграли», – пошутил защитник « » Лука Дончич в послематчевом интервью.