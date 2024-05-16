Чарльз Баркли перед пятой игрой серии: «Оклахома» выйдет заряженной и вынесет «Даллас» подчистую»

Теги Даллас НБА Чарльз Баркли Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Деррик Джонс Пи Джей Вашингтон Баскетбол

«Мэверикс» одержали победу над «Тандер» со счетом 104:92.

«Я ожидаю, что трибуны будут шумными. И думаю, что «Оклахома» выйдет заряженной и вынесет «Даллас» подчистую», – спрогнозировал Чарльз Баркли исход  пятого матча.

После завершения игры ведущий TNT прокомментировал свой прогноз.

«Отличная победа «Мэверикс». Определенно, я был неправ. Лука Дончич был потрясающ. Деррик Джонс выглядел очень здорово. Пи Джей Вашингтон раскрылся к концу встречи. Но Лука задал ход матча.

«Оклахома», если вам нужно выиграть матч дома, нужно хорошо начинать, чтобы завести толпу. Нельзя быть догоняющими. Они были в этом состоянии всю игру», – заключил Баркли.

«Может быть, он даст такой же прогноз на следующую игру, чтобы мы снова выиграли», – пошутил защитник «Далласа» Лука Дончич в послематчевом интервью.

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15 комментариев
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Баркли, Шак, временами Смит - прекрасные комики. Они дарят много смешных моментов, которые хочется пересмотреть.Это - прекрасное юмористическое шоу. Но они просто отвратные аналитики, все эти "Даллас не умеет защищаться" - просто смех, так что их шоу я рассматриваю только через призму юмора
+7
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+7
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Баркли, Шак, временами Смит - прекрасные комики. Они дарят много смешных моментов, которые хочется пересмотреть.Это - прекрасное юмористическое шоу. Но они просто отвратные аналитики, все эти "Даллас не умеет защищаться" - просто смех, так что их шоу я рассматриваю только через призму юмора
Ну, так по факту, Шак и Баркли эксперты чисто номинально ( о чем они и сами говорили). Они в первую очередь шоумены
+5
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+5
Подброс монеты или штрафной Шака и то более точными будут, нежели прогноза от сэра Чарльза)
+2
0
+2
Нет, Баркли, нет, нет, нет!!! Зачем ты так с нами? Я не хочу проигрышь любимой команды в следущем матче
+1
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+1
Старина Чарли тот еще прогнозист. Такой же, как Жора Черданцев. )
+1
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+1
Ответ russell westbrook
Нет, Баркли, нет, нет, нет!!! Зачем ты так с нами? Я не хочу проигрышь любимой команды в следущем матче
Это было на предыдущий
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Ответ Antuanych
Старина Чарли тот еще прогнозист. Такой же, как Жора Черданцев. )
Чарли и Шоколадная ипотека
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Ответ китайский обозреватель
На щите сэра Чарльза давно высечен девиз "Верен себе"
I guarantee it!
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На щите сэра Чарльза давно высечен девиз "Верен себе"
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Баркли этими словами "похоронил" Оклахому! Даллас с выходом в финал конфы))
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им деваться некуда...
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Все, грузим квартиры на Даллас!
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Баркли, Шак, временами Смит - прекрасные комики. Они дарят много смешных моментов, которые хочется пересмотреть.Это - прекрасное юмористическое шоу. Но они просто отвратные аналитики, все эти "Даллас не умеет защищаться" - просто смех, так что их шоу я рассматриваю только через призму юмора
Жаль их закрывают скоро
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Баркли, Шак, временами Смит - прекрасные комики. Они дарят много смешных моментов, которые хочется пересмотреть.Это - прекрасное юмористическое шоу. Но они просто отвратные аналитики, все эти "Даллас не умеет защищаться" - просто смех, так что их шоу я рассматриваю только через призму юмора
реакции людей, их споры с ними, комментарии в разных соцсетях какой Баркли плохой аналитик - это и есть элементы шоу
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