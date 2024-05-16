Чарльз Баркли перед пятой игрой серии: «Оклахома» выйдет заряженной и вынесет «Даллас» подчистую»
«Мэверикс» одержали победу над «Тандер» со счетом 104:92.
«Я ожидаю, что трибуны будут шумными. И думаю, что «Оклахома» выйдет заряженной и вынесет «Даллас» подчистую», – спрогнозировал Чарльз Баркли исход пятого матча.
После завершения игры ведущий TNT прокомментировал свой прогноз.
«Отличная победа «Мэверикс». Определенно, я был неправ. Лука Дончич был потрясающ. Деррик Джонс выглядел очень здорово. Пи Джей Вашингтон раскрылся к концу встречи. Но Лука задал ход матча.
«Оклахома», если вам нужно выиграть матч дома, нужно хорошо начинать, чтобы завести толпу. Нельзя быть догоняющими. Они были в этом состоянии всю игру», – заключил Баркли.
«Может быть, он даст такой же прогноз на следующую игру, чтобы мы снова выиграли», – пошутил защитник «Далласа» Лука Дончич в послематчевом интервью.