Трэй Янг покинул Klutch Sports и начал сотрудничество с агентством CAA

Трэй Янг сменил агента.

Разыгрывающий «Атланты» покинул агентство Klutch Sports и подписал контракт с Аароном Минцем из CAA в качестве своего нового представителя.

Янг присоединился к Klutch в 2020 году после того, как его агент Омар Уилкс покинул Octagon и перешел в агентство Рича Пола. Уилкс покинул Klutch и работает в Fanatics с марте 2023 года.

У Янга есть опция игрока на сезон-26/27. Ходят слухи, что звездный плеймейкер может быть обменян в межсезонье-2024.