Чендлер Парсонс о трансферных задачах «Орландо»: «Мне не нравится вариант с Клэем Томпсоном. Я бы лучше посмотрел на Брэндона Ингрэма или Пола Джорджа»

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Чендлер Парсонс критически отнесся к идее перехода Клэя Томпсона в «Мэджик».

«Мне не нравится вариант с Клэем Томпсоном. Думаю, они просто окажут давление на «Голден Стэйт» и заставят их заплатить больше денег, чем они бы хотели.

«Орландо» нужны игроки с броском, которые могут растянуть пространство для Франца Вагнера и Паоло Банкеро. Но я бы лучше посмотрел на Брэндона Ингрэма или Пола Джорджа в «Мэджик».  Не думаю, что Клэй Томпсон еще может регулярно быть первой опцией. Джордж и Ингрэм на это способны.

Может быть, они сделают предложение Д’Анджело Расселлу. Трэй Янг может сработать.

60 свободных миллионов дают много возможностей для улучшения состава», – рассудил Чендлер Парсонс в подкасте Run It Back.

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2 комментария
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И то правда.
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Ингрем, Янг и Джордж интересные варианты, но в итоге не подпишут никого. Орландо уже многие годы интересуется звездами, но никто так и не переходит, и играют своей молодежью либо теми молодыми кого выменяли у других команд.
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