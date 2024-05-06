Чендлер Парсонс о трансферных задачах «Орландо»: «Мне не нравится вариант с Клэем Томпсоном. Я бы лучше посмотрел на Брэндона Ингрэма или Пола Джорджа»

Чендлер Парсонс критически отнесся к идее перехода Клэя Томпсона в «Мэджик».

«Мне не нравится вариант с . Думаю, они просто окажут давление на « » и заставят их заплатить больше денег, чем они бы хотели.

« » нужны игроки с броском, которые могут растянуть пространство для Франца Вагнера и Паоло Банкеро. Но я бы лучше посмотрел на или в «Мэджик». Не думаю, что Клэй Томпсон еще может регулярно быть первой опцией. Джордж и Ингрэм на это способны.

Может быть, они сделают предложение Д’Анджело Расселлу. Трэй Янг может сработать.

60 свободных миллионов дают много возможностей для улучшения состава», – рассудил Чендлер Парсонс в подкасте Run It Back.