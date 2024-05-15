«Бруклин» выведет из обращения 15-й номер Винса Картера

«Нетс» объявили, что выведут из обращения 15-й игровой номер Винса Картера.

Церемония состоится во время сезона-2024/25.

Картер станет седьмым игроком, чей номер будет поднят под своды «Барклайс-центра». Он присоединится к таким легендам, как Дражен Петрович, Джейсон Кидд, Джон Уильямсон, Билл Мелчионни, Джулиус Ирвинг и Билл Расселл.

Картер провел за «Нетс» пять сезонов (2004-2009). За это время он пропустил всего 11 матчей и набирал в среднем 22,9 очка при 44% с игры и 36% из-за дуги.

Этим летом будет введен в Зал славы