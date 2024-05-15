«Бруклин» выведет из обращения 15-й номер Винса Картера

Теги Бруклин Винс Картер НБА Баскетбол

«Нетс» объявили, что выведут из обращения 15-й игровой номер Винса Картера.

Церемония состоится во время сезона-2024/25.

Картер станет седьмым игроком, чей номер будет поднят под своды «Барклайс-центра». Он присоединится к таким легендам, как Дражен Петрович, Джейсон Кидд, Джон Уильямсон, Билл Мелчионни, Джулиус Ирвинг и Билл Расселл.

Картер провел за «Нетс» пять сезонов (2004-2009). За это время он пропустил всего 11 матчей и набирал в среднем 22,9 очка при 44% с игры и 36% из-за дуги.

Этим летом Картер будет введен в Зал славы

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7 комментариев
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Круто!! Но хотелось бы, чтобы тоже самое сделали Торонто
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Очень странное решение. Всего 5 сезонов, игрок ассоциируется с другой командой, не принёс чемпионств, не показал чего-то мегалегендарного... Всё-таки Винса должны выводить Торонто.
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Зачем выводить номер если можно просто свитер вешать под своды. А новые герои играли бы под номерами кумиров
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Ответ BuZZZ
Очень странное решение. Всего 5 сезонов, игрок ассоциируется с другой командой, не принёс чемпионств, не показал чего-то мегалегендарного... Всё-таки Винса должны выводить Торонто.
Привет от Криса Боша
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Ответ Дмитрий Максимов
Захотели и вывели (или нет), это дело клуба.
Никто право клуба не оспаривает.
Но я тоже, если честно, только благодаря этой новости и вспомнил, что он вообще в Нетс играл.
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