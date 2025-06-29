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«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса

Форвард может остаться в «Милуоки».

«Последние данные о Бобби Портисе указывают на то, что «Милуоки» находится в выгодной позиции, чтобы сохранить любимца фанатов», – сообщил инсайдер Джейк Фишер.

Согласно Фишеру, Портис может остаться в «Бакс», отказавшись от опции на 13,4 миллионов долларов за сезон-2025/26 и вместо этого подписав долгосрочный контракт с клубом.

Бобби Портис (30 лет, 208 см) выступает за «оленей» на протяжении 5 сезонов. За свою карьеру в «Бакс» форвард набирает в среднем 13,6 очка и 8,3 подбора за игру при точности бросков 49,4% с игры, 39,7% из-за дуги и 77,6% с линии.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoМилуоки
logoБобби Портис
Джейк Фишер
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