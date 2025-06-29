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Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией

Сегодня, 29 июня, пройдет матч за 3-е место женского Евробаскета-2025.

Италия и Франция определят обладателя «бронзы».

Евробаскет-2025

Женщины

Греция, Италия, Чехия, Германия

Плей-офф

За 3-е место

Франция – Италия

29 июня. 17.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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