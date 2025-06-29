Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией
Сегодня, 29 июня, пройдет матч за 3-е место женского Евробаскета-2025.
Италия и Франция определят обладателя «бронзы».
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Плей-офф
За 3-е место
Франция – Италия
29 июня. 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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