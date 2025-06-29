0

Кевин Портер отказался от опции в контракте с «Милуоки» и станет свободным агентом

Защитник «Бакс» выйдет на рынок.

Как сообщает The Athletic, Кевин Портер (25 лет, 193 см) уведомил «Милуоки», что не будет использовать опцию игрока на сезон-2025/26 (2,5 миллиона долларов) и станет неограниченно свободным агентом.

«Бакс» выменяли Портера у «Клипперс» в феврале. В 30 матчах за «оленей» защитник набирал в среднем 11,7 очка, 3,9 подбора, 3,7 передачи и 1,3 перехвата за 20 минут на паркете.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?419 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoМилуоки
logoКевин Портер
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ожидается, что «Лейкерс» попытаются подписать Брука Лопеса
8сегодня, 05:31
Звезды НБА стали слишком часто рвать ахиллы. Объяснение этому есть
51вчера, 23:15
«Милуоки» заинтересован в приобретении Эндрю Уиггинса
12вчера, 20:25
Главные новости
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Финал. Швейцария сыграет с Испанией
27 минут назадLive
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Финал. Монголия встретится с Нидерландами
252 минуты назадLive
«Сан-Антонио» проявляет интерес к Люку Корнету
8сегодня, 10:19
Никита Михайловский покинул ЦСКА
13сегодня, 09:50
Джонатан Гивони: «Многие не понимали, почему мы держали Егора Демина в топ-10 весь год»
1сегодня, 08:18
Джереми Ву: «Демин попал в идеальную ситуацию»
15сегодня, 08:11
«Финикс» не может отчислить Брэдли Била без уступок игрока по зарплате
20сегодня, 08:03
Сэм Весени: «Если за столом не видно лоха, значит, лох – ты». Увы, «Пеликанс» не осознают этого»
17сегодня, 07:58
Джон Холлинджер: «Данные заставляют скептически оценивать выбора Яна Ханьсэня»
9сегодня, 07:31
Эйс Бэйли прибыл в «Юту»
6сегодня, 07:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Испания сыграет с Бельгией
110 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией
111 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Турция победила Литву и заняла 7-е место, Германия сыграет с Чехией
112 минут назадLive
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия встретится с Германией
12 минут назадLive
Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
12 минут назад
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
27 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live
Рон Харпер: «Леброн все темы сводит к себе любимому»
547 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. 1/2 финала. Швейцария разгромила Сербию, Испания разобралась с Германией
сегодня, 11:20
Дмитрий Чебуркин присоединится к «Самаре»
2сегодня, 11:18