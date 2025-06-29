Кевин Портер отказался от опции в контракте с «Милуоки» и станет свободным агентом
Защитник «Бакс» выйдет на рынок.
Как сообщает The Athletic, Кевин Портер (25 лет, 193 см) уведомил «Милуоки», что не будет использовать опцию игрока на сезон-2025/26 (2,5 миллиона долларов) и станет неограниченно свободным агентом.
«Бакс» выменяли Портера у «Клипперс» в феврале. В 30 матчах за «оленей» защитник набирал в среднем 11,7 очка, 3,9 подбора, 3,7 передачи и 1,3 перехвата за 20 минут на паркете.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?419 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости