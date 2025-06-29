Live
0

Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Финал. Швейцария сыграет с Испанией

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Улан-Батор

Мужчины

Финал

Швейцария – Испания

29 июня. 15.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?416 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат мира-2025 3х3
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия встретится с Германией
11 минут назадLive
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. 1/2 финала. Швейцария разгромила Сербию, Испания разобралась с Германией
сегодня, 11:20
Главные новости
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Финал. Монголия встретится с Нидерландами
151 минуту назадLive
«Сан-Антонио» проявляет интерес к Люку Корнету
8сегодня, 10:19
Никита Михайловский покинул ЦСКА
13сегодня, 09:50
Джонатан Гивони: «Многие не понимали, почему мы держали Егора Демина в топ-10 весь год»
1сегодня, 08:18
Джереми Ву: «Демин попал в идеальную ситуацию»
15сегодня, 08:11
«Финикс» не может отчислить Брэдли Била без уступок игрока по зарплате
20сегодня, 08:03
Сэм Весени: «Если за столом не видно лоха, значит, лох – ты». Увы, «Пеликанс» не осознают этого»
17сегодня, 07:58
Джон Холлинджер: «Данные заставляют скептически оценивать выбора Яна Ханьсэня»
9сегодня, 07:31
Эйс Бэйли прибыл в «Юту»
6сегодня, 07:20Видео
Сэм Весени: «Будь я болельщиком «Нетс», я бы не ликовал»
5сегодня, 07:13
Ко всем новостям
Последние новости
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Испания сыграет с Бельгией
19 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией
110 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Турция победила Литву и заняла 7-е место, Германия сыграет с Чехией
111 минут назадLive
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия встретится с Германией
11 минут назадLive
Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
11 минут назад
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
26 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live
Рон Харпер: «Леброн все темы сводит к себе любимому»
546 минут назад
Кевин Портер отказался от опции в контракте с «Милуоки» и станет свободным агентом
48 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. 1/2 финала. Швейцария разгромила Сербию, Испания разобралась с Германией
сегодня, 11:20