Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Финал. Швейцария сыграет с Испанией

Сегодня, 29 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 Улан-Батор Мужчины Финал Швейцария – Испания 29 июня. 15.25 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.