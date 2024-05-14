Джей Джей Редик, Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл – основные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс»
Стали известны основные кандидаты на должность главного тренера «Лейкерс».
На этой неделе «Лейкерс» начинают связываться с кандидатами на пост главного тренера и назначать собеседования.
Джей Джей Редик, Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл являются главными целями клуба, сообщает The New York Times.
Ожидается, что на первом этапе «Лейкерс» проведут собеседования с кандидатами, с которыми ранее клуб не встречался. Это позволит руководителям команды познакомиться со специалистами. Затем клуб перейдет ко второму этапу.
Такое чувство, что тут сплошные ГМы Лейкерс сидят и выбирают лучшего кандидата с точки зрения трофеев
А нам бы просто нормального представления завезли
Да и вдруг Редик окажется толковым специалистом