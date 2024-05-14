Джей Джей Редик, Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл – основные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс»

Стали известны основные кандидаты на должность главного тренера «Лейкерс».

На этой неделе «Лейкерс» начинают связываться с кандидатами на пост главного тренера и назначать собеседования.

, и являются главными целями клуба, сообщает The New York Times.

Ожидается, что на первом этапе « » проведут собеседования с кандидатами, с которыми ранее клуб не встречался. Это позволит руководителям команды познакомиться со специалистами. Затем клуб перейдет ко второму этапу.