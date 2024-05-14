Джей Джей Редик, Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл – основные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс»

Теги Сэм Кэсселл Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джеймс Боррего Баскетбол

Стали известны основные кандидаты на должность главного тренера «Лейкерс».

На этой неделе «Лейкерс» начинают связываться с кандидатами на пост главного тренера и назначать собеседования.

Джей Джей Редик, Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл являются главными целями клуба, сообщает The New York Times.

Ожидается, что на первом этапе «Лейкерс» проведут собеседования с кандидатами, с которыми ранее клуб не встречался. Это позволит руководителям команды познакомиться со специалистами. Затем клуб перейдет ко второму этапу.

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6 комментариев
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Да давайте уж Джей Джея! Тренер нормальный из него может и не выйдет, зато стильно смотреться будет, интервью интересные давать, а представьте, сколько он подкастов запишет после увольнения про свои приключения в лал! Все равно нынешние Лейкерс больше про шоу, чем про спорт, особенно если Бронни подпишут, так надо развлекать зрителя по полной!
+6
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+6
Редик - это "стильно, модно, молодежно", Боррего - хоть какой-то опыт работы главным в НБА, Кэсселл - это славное прошлое (пусть и других клубов). Короче, возьмут всех троих (главным - Редика).
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0
+1
Ответ Kemal Gul
Да давайте уж Джей Джея! Тренер нормальный из него может и не выйдет, зато стильно смотреться будет, интервью интересные давать, а представьте, сколько он подкастов запишет после увольнения про свои приключения в лал! Все равно нынешние Лейкерс больше про шоу, чем про спорт, особенно если Бронни подпишут, так надо развлекать зрителя по полной!
База
Такое чувство, что тут сплошные ГМы Лейкерс сидят и выбирают лучшего кандидата с точки зрения трофеев
А нам бы просто нормального представления завезли
Да и вдруг Редик окажется толковым специалистом
+1
0
+1
Ответ кандид
Редик - это "стильно, модно, молодежно", Боррего - хоть какой-то опыт работы главным в НБА, Кэсселл - это славное прошлое (пусть и других клубов). Короче, возьмут всех троих (главным - Редика).
а все вместе это называется, .. сгорел сарай гори и хата)
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