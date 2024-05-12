«Он заслуживает шанса». Мэтт Барнс считает, что Джей Джей Редик справится с должностью главного тренера «Лейкерс»

Мэтт Барнс заявил, что «Лейкерс» стоит нанять Джей Джей Редика главным тренером.

«У Джей Джея отличный ум, он определенно заслуживает шанса. Пост главного тренера в « » – это всегда большая ответственность, его легко потерять. Так что тому, кто его займет, лучше быть готовым. У него должна быть толстая кожа.

Джей Джей определенно справится с этой работой. Я всегда поддерживаю его», – сказал бывший игрок .