«Он заслуживает шанса». Мэтт Барнс считает, что Джей Джей Редик справится с должностью главного тренера «Лейкерс»

Теги Мэтт Барнс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Мэтт Барнс заявил, что «Лейкерс» стоит нанять Джей Джей Редика главным тренером.

«У Джей Джея отличный ум, он определенно заслуживает шанса. Пост главного тренера в «Лейкерс» – это всегда большая ответственность, его легко потерять. Так что тому, кто его займет, лучше быть готовым. У него должна быть толстая кожа.

Джей Джей определенно справится с этой работой. Я всегда поддерживаю его», – сказал бывший игрок НБА.

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