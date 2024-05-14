Шэй Гилджес-Александер уехал после 4-го матча на коленях у Джейлена Уильямса

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэй Гилджес-Александер Джейлен Уильямс Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер после матча был замечен на коленях у Джейлена Уильямса.

В сети появилось забавное видео, на котором лидеры «Оклахомы» вместе едут после игры, при этом Гилджес-Александер сидит на коленях у Уильямса.

В четвертом матче серии против «Далласа» (100:96, 2-2) Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 34 очка при 14 из 27 с игры и 6 из 6 с линии. 

За 42 минуты в активе защитника также 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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1 комментарий
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"Как мило". Мем с Эммой Стоун.
Переживаю за и отношения, больше чем за свои :)
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