Шэй Гилджес-Александер уехал после 4-го матча на коленях у Джейлена Уильямса

Шэй Гилджес-Александер после матча был замечен на коленях у Джейлена Уильямса.

В сети появилось забавное видео, на котором лидеры «Оклахомы» вместе едут после игры, при этом Гилджес-Александер сидит на коленях у .

В четвертом матче серии против « » (100:96, 2-2) обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 34 очка при 14 из 27 с игры и 6 из 6 с линии.

За 42 минуты в активе защитника также 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.