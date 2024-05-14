Судья Зак Зарба: «Джейлен Уильямс не совершил двойное ведение за 1:29 до конца 4-го матча»

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Судья подтвердил, что Джейлен Уильямс не нарушил правило за 1:29 до конца матча.

«Совершил ли Джейлен Уильямс двойное ведение, когда забил сверху в проходе за 1:29 за конца четвертой четверти?» – спросили судью после матча.

«Нет. Мы посчитали, что Уильямс не установил контроль над мячом. Следовательно, он имел право начать ведение после того, как взял мяч в руки. Послематчевый видеопросмотр подтвердил решение, принятое на площадке», – ответил судья Зак Зарба.

«Оклахома» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф против «Далласа» (100:96, 2-2).

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чистое двойное ведение, судьи слепые?
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