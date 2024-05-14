Cаша Обрадович останется на посту главного тренера «Монако»

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович намерен продлить контракт с клубом.

По данным источников BasketNews, решение о продолжении сотрудничества было принято еще до серии плей-офф против «Фенербахче», в которой «Монако» проиграл со счетом 2-3.

После вылета «Монако» из Евролиги в СМИ появились слухи о том, что сербского специалиста могут поменять на новый сезон. Назывались кандидатуры Серджо Скариоло, Хави Паскуаля и Димитриса Итудиса.

Действующий контракт Обрадовича с «Монако» рассчитан до 2025 года.

Под руководством « » выходил в плей-офф Евролиги три года подряд, что с сезона-2021/22 удавалось только четырем другим командам.