Cаша Обрадович останется на посту главного тренера «Монако»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Саша Обрадович чемпионат Франции Монако Баскетбол

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович намерен продлить контракт с клубом.

По данным источников BasketNews, решение о продолжении сотрудничества было принято еще до серии плей-офф Евролиги против «Фенербахче», в которой «Монако» проиграл со счетом 2-3.

После вылета «Монако» из Евролиги в СМИ появились слухи о том, что сербского специалиста могут поменять на новый сезон. Назывались кандидатуры Серджо Скариоло, Хави Паскуаля и Димитриса Итудиса.

Действующий контракт Обрадовича с «Монако» рассчитан до 2025 года.

Под руководством Обрадовича «Монако» выходил в плей-офф Евролиги три года подряд, что с сезона-2021/22 удавалось только четырем другим командам.

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