Донован Митчелл может пропустить 4-й матч с «Селтикс» из-за повреждения

Донован Митчелл получил травму.

Звездный защитник «Кавальерс» может пропустить четвертый матч полуфинала Восточной конференции против «Селтикс» в понедельник из-за растяжения мышцы левой голени.

Митчелл набрал 33 очка за 43 минуты в третьей встрече, но прихрамывал в четвертой четверти. « » проиграл 93:106 и уступает в серии 1-2.

набирает в среднем 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в 10 матчах плей-офф за «Кливленд», включая не менее 25 очков в шести матчах подряд. Ранее подобное в истории «Кавальерс» делал только Леброн Джеймс.

Участие основного центрового «Кавальерс» также «под вопросом» из-за ушиба ребра. Из-за этой травмы он не играл в последних шести матчах плей-офф.