О Джи Ануноби не примет участия в четвертой игре против «Индианы»

О Джи Ануноби продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Форвард «Никс» отправился с командой на гостевые матчи с «Пэйсерс» и активно занимается восстановлением, но пока не готов вернуться на площадку. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, скорее всего не примет участия и в пятой игре серии.

Со стороны соперников, лидер «Индианы» разыгрывающий может пропустить четвертый матч из-за проблем с голеностопом и спиной.

«Никс» ведут в серии (2-1) перед второй гостевой игрой. Ануноби был ключевым игроком во втором матче, набрав 28 очков за 28 минут до травмы задней поверхности бедра.