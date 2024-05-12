О Джи Ануноби не примет участия в четвертой игре против «Индианы»
О Джи Ануноби продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
Форвард «Никс» отправился с командой на гостевые матчи с «Пэйсерс» и активно занимается восстановлением, но пока не готов вернуться на площадку. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Ануноби скорее всего не примет участия и в пятой игре серии.
Со стороны соперников, лидер «Индианы» разыгрывающий Тайриз Халибертон может пропустить четвертый матч из-за проблем с голеностопом и спиной.
«Никс» ведут в серии (2-1) перед второй гостевой игрой. Ануноби был ключевым игроком во втором матче, набрав 28 очков за 28 минут до травмы задней поверхности бедра.