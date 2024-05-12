Инсайдер: «Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любых условиях, на которых он пожелает»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

«Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любой срок.

Согласно слухам, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка уже усердно работает над планом сохранить в составе Леброна Джеймса. Клуб готов предложить форварду максимальное продление контракта на три года и 164 миллиона долларов.

«Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любых условиях, на которых он пожелает, будь то однолетний, двухлетний, трехлетний контракт и так далее. Они хотели бы, чтобы Леброн Джеймс оставался в фиолетово-золотистой форме до тех пор, пока он не объявит о завершении карьеры, когда бы это ни произошло», – сказал инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

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16 комментариев
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Веселые времена ждут ЛАЛ
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Ответ wizards
как красиво ушла из баскетбола Кандиз Паркер и как сильно мы запомним старческий маразм ЛеБрона)
Кто такая Кандиз Паркер, и кто Леброн?
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Ответ raam
Веселые времена ждут ЛАЛ
Со спортивной точки зрения да, с финансовой нет. ЛАЛ она из немногих команд, кто будуче в жопе будет генерировать вагоны денег. Звезды всегда будут туда хотеть перейти
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19-летний контракт, чтобы с внуком поиграть
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Да ясен красен, что никогда Леброна отпускать не станет
Главный бренд
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Можно подумать, не продли они ЛеБрона, у них что-то принципиально новое откроется. Будут с этим ростером на дне Запада болтаться, пока следующая звезда не заедет.

Другое дело, что надеюсь, у ЛеБрона хватит мозгов не брать все деньги, а оставить на усиление команды. Пусть лучше Лейкерс вместо денег заставит Бронни взять, а денег он и так уже миллиард заработал, если он не собирается доигрывать пару сезонов имени себя на дне таблицы как Кобян, а хочет ещё побороться, то деньги свободные ЛАЛ нужны как воздух
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Какие жёсткие условия
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Ну а про пятки будем лизать ничего не было? или опять у нас на сайте неточный перевод?
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как красиво ушла из баскетбола Кандиз Паркер и как сильно мы запомним старческий маразм ЛеБрона)
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Кобян бы позавидывал
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Ответ Consistency
Можно подумать, не продли они ЛеБрона, у них что-то принципиально новое откроется. Будут с этим ростером на дне Запада болтаться, пока следующая звезда не заедет. Другое дело, что надеюсь, у ЛеБрона хватит мозгов не брать все деньги, а оставить на усиление команды. Пусть лучше Лейкерс вместо денег заставит Бронни взять, а денег он и так уже миллиард заработал, если он не собирается доигрывать пару сезонов имени себя на дне таблицы как Кобян, а хочет ещё побороться, то деньги свободные ЛАЛ нужны как воздух
Ну не на дне, в плей-офф выходить будут.
И если Леброн решит помочь клубу, то максимум у ЛАЛ появятся дополнительные ~13 млн., не думаю, что рынком свободных агентов получится усилиться нормально.
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Ответ AlphaBeast
Ну не на дне, в плей-офф выходить будут. И если Леброн решит помочь клубу, то максимум у ЛАЛ появятся дополнительные ~13 млн., не думаю, что рынком свободных агентов получится усилиться нормально.
Минус Рассел,минус условный Винсент+очередное повышение потолка и обана условный Донован Митчелл в команде.Похоже экспериментов вроде Рассела,Уэстбрука в команде больше не будет.
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Ответ Дани Ягафаров
Минус Рассел,минус условный Винсент+очередное повышение потолка и обана условный Донован Митчелл в команде.Похоже экспериментов вроде Рассела,Уэстбрука в команде больше не будет.
Если ДиЛо не продлевать, то у ЛАЛ останется где-то чуть больше 30 млн свободных денег (если Леброн ужмется) и Ривз, Хач, Вандо и Винсент как тех, кого можно обменять, а это 50 млн. То есть можно будет выменять Митчелла или Янга или кого-то ещё, и останется 30 млн на свободных агентов. Но на кого из можно потратить? Кажется, что на рынке свободных агентов ЛАЛ не смогут нормально усилиться.
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Ответ AlphaBeast
Ну не на дне, в плей-офф выходить будут. И если Леброн решит помочь клубу, то максимум у ЛАЛ появятся дополнительные ~13 млн., не думаю, что рынком свободных агентов получится усилиться нормально.
Ну, для такой команды и 13 лямов за счастье, хотя, конечно, нынче нормальные ролевики по 20+, но есть все же ветераны и всякий секонд хенд, так сказать

А по поводу плей-офф - сомневаюсь, они со здоровым Дэвисом и ЛеБроном еле выползли и бОльшую часть сезона десятыми плелись, а ЛеБрон это не только минус его 25-7-7 и первая/вторая опция в атаке, это ещё и полное отсутствие мысли в атаке без него. На Востоке ещё мб, на таком бешенном Западе им с ЛеБроном-то в ПО бы попасть опять
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