Инсайдер: «Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любых условиях, на которых он пожелает»

«Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любой срок.

Согласно слухам, генеральный менеджер « » уже усердно работает над планом сохранить в составе . Клуб готов предложить форварду максимальное продление контракта на три года и 164 миллиона долларов.

«Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любых условиях, на которых он пожелает, будь то однолетний, двухлетний, трехлетний контракт и так далее. Они хотели бы, чтобы Леброн Джеймс оставался в фиолетово-золотистой форме до тех пор, пока он не объявит о завершении карьеры, когда бы это ни произошло», – сказал инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.