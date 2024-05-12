Инсайдер: «Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любых условиях, на которых он пожелает»
«Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любой срок.
Согласно слухам, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка уже усердно работает над планом сохранить в составе Леброна Джеймса. Клуб готов предложить форварду максимальное продление контракта на три года и 164 миллиона долларов.
«Лейкерс» намерены сохранить Леброна Джеймса на любых условиях, на которых он пожелает, будь то однолетний, двухлетний, трехлетний контракт и так далее. Они хотели бы, чтобы Леброн Джеймс оставался в фиолетово-золотистой форме до тех пор, пока он не объявит о завершении карьеры, когда бы это ни произошло», – сказал инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.
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Другое дело, что надеюсь, у ЛеБрона хватит мозгов не брать все деньги, а оставить на усиление команды. Пусть лучше Лейкерс вместо денег заставит Бронни взять, а денег он и так уже миллиард заработал, если он не собирается доигрывать пару сезонов имени себя на дне таблицы как Кобян, а хочет ещё побороться, то деньги свободные ЛАЛ нужны как воздух
И если Леброн решит помочь клубу, то максимум у ЛАЛ появятся дополнительные ~13 млн., не думаю, что рынком свободных агентов получится усилиться нормально.
А по поводу плей-офф - сомневаюсь, они со здоровым Дэвисом и ЛеБроном еле выползли и бОльшую часть сезона десятыми плелись, а ЛеБрон это не только минус его 25-7-7 и первая/вторая опция в атаке, это ещё и полное отсутствие мысли в атаке без него. На Востоке ещё мб, на таком бешенном Западе им с ЛеБроном-то в ПО бы попасть опять