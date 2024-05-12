Маркус Ховард подпишет продление контракта с «Басконией»

«Баскония» ведет переговоры по продлению Маркуса Ховарда.

По контракту, подписанному в октябре 2023 года, выступает за клуб до сезона-2025/26. «Баскония» хочет заранее продлить сотрудничество с 25-летним разыгрывающим до 2028 года.

Продление будет включать повышение заработной платы игрока. На данный момент Ховард получает 3,7 миллиона евро за сезон. Новая сумма является предметом переговоров.

Ховард стал лучшим бомбардиром и установил рекорд результативности в сезоне для Евролиги в этом году, набрав 759 очков в 38 матчах.