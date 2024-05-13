Генменеджер «Пистонс» Трой Уивер может быть уволен

Теги Детройт НБА Нил Олши Джон Хорст Трой Уивер Баскетбол

«Детройт» может уволить генерального менеджера Троя Уивера.

«Пистонс» собираются усилить фронт-офис за счет назначения главы по баскетбольным операциям, который будет напрямую отчитываться перед владельцем клуба Томом Горсом.

Как сообщает Yahoo! Sports, поиск президента по баскетбольным операциям не включает в себя условие о том, что Уивер должен сохранить свою должность в следующем сезоне.

«Потенциальные кандидаты на должность были проинформированы о том, что получат возможность уволить Уивера с его поста», – пишет обозреватель Джейк Фишер.

Фишер также отмечает, что у «Пистонс» возникли некоторые трудности с назначением президента, поскольку «Милуоки» заблокировал генеральному менеджеру Джону Хорсту возможность для собеседования на эту должность, а другие кандидаты, включая бывшего генерального менеджера «Портленда» Нила Олши, отклонили предложения клуба из Мичигана.

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3 комментария
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Ну с точки зрения платёжки у Детройта вроде как всё неплохо. Основной молодняк играет на детских контрактах.
Томпсон 8,4 ляма
Айви 7,9
Дюрен 4,5

У Кейда контрактный год (13,9 ляма), так что он будет очень стараться.

Фурнье с опцией команды на 19 лямов.

Стюарт за 15 лямов.

И в остатках Граймс (4,3), Трой Браун (4), Сэссер (2,7)

Фонтеккьо нужно переподписывать.
Ну и может Уайзмену повезёт и он подпишет контракт с какой-нибудь командой НБА, может даже с Детройтом)
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Даже шарлатан Олши откланялся, услышав предложение "Пистонс".
А на самом деле, там всё не так плохо с платёжкой. Там генменеджер нужен действительно толковый. И тренер, а не амёба-Монти.
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