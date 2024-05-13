Генменеджер «Пистонс» Трой Уивер может быть уволен

«Детройт» может уволить генерального менеджера Троя Уивера.

«Пистонс» собираются усилить фронт-офис за счет назначения главы по баскетбольным операциям, который будет напрямую отчитываться перед владельцем клуба Томом Горсом.

Как сообщает Yahoo! Sports, поиск президента по баскетбольным операциям не включает в себя условие о том, что Уивер должен сохранить свою должность в следующем сезоне.

«Потенциальные кандидаты на должность были проинформированы о том, что получат возможность уволить Уивера с его поста», – пишет обозреватель Джейк Фишер.

Фишер также отмечает, что у «Пистонс» возникли некоторые трудности с назначением президента, поскольку «Милуоки» заблокировал генеральному менеджеру Джону Хорсту возможность для собеседования на эту должность, а другие кандидаты, включая бывшего генерального менеджера «Портленда» , отклонили предложения клуба из Мичигана.