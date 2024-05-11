Энтони Эдвардс: «Я умею бросать трехочковые. Это отличает меня от Майкла Джордана»

Теги Майкл Джордан Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс попросил перестать сравнивать его с Майклом Джорданом.

«Я хочу, чтобы люди говорили: «У этого парня Энтони Эдвардса свой собственный стиль. Возможно, в нем есть что-то от Майкла Джордана».

Но я умею бросать трехочковые. Думаю, это отличает меня от Майкла Джордана», – сказал форвард «Миннесоты».

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13 комментариев
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Джордан тоже умел. Но делал это не так часто, потому что баскетбол тогда был другой.
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Ни одного МВП, ни одного титула, а самомнение - не дай бог. Обычно таких Джорданов жизнь ставит на место очень быстро и очень низко. Пока даже в финал конференции не вышли , понтов - ужас сколько
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Ответ AlphaBeast
Не особо он умел их бросать, процент в по 33, а у Эдвардса 39. В регулярке у Джордана 32, у Эдвардса 35. Эдвардс бросает трёшки лучше
потому что он их задрачивает на тренировках
врядли джордан этому уделял много времени, как сказали - другая игра была.
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Еще и трехочковы бросать умеет. Осталось только выиграть 6 колец, стать лучшим защитником, и тогда вообще никаких отличий не будет. 😄
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Ответ Сергей Маслов
Ни одного МВП, ни одного титула, а самомнение - не дай бог. Обычно таких Джорданов жизнь ставит на место очень быстро и очень низко. Пока даже в финал конференции не вышли , понтов - ужас сколько
Леброн еще за год до прихода в нба футболку с надписью king James нацепил, и ничего, как-то жизнь на место не поставила
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Еще наверное есть одно отличие, Джордан не нес всякую чушь. А сначала делал, уже потом говорил.
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Ответ AlphaBeast
Не особо он умел их бросать, процент в по 33, а у Эдвардса 39. В регулярке у Джордана 32, у Эдвардса 35. Эдвардс бросает трёшки лучше
Во времена Джордана сопротивление на бросках, в том числе на трешках, было выше. Сейчас куча открытых бросков проходят.
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Вот только Майкла не тронь, Энтони!!!
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Что-то слишком много его стало
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зафиксируем, между умею и не умею - 2,6%
Майк 32,7%, Ант 35,3%

Керр с 46%, ну да, ну да, пошёл я ..
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Он имел в виду Смолова.
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Ну да, 2,5 % в плюсе против 6 перстней . Чёт несёт паренька.
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