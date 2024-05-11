Энтони Эдвардс: «Я умею бросать трехочковые. Это отличает меня от Майкла Джордана»

Энтони Эдвардс попросил перестать сравнивать его с Майклом Джорданом.

«Я хочу, чтобы люди говорили: «У этого парня свой собственный стиль. Возможно, в нем есть что-то от Майкла Джордана».

Но я умею бросать трехочковые. Думаю, это отличает меня от », – сказал форвард «Миннесоты».