Энтони Эдвардс: «Я умею бросать трехочковые. Это отличает меня от Майкла Джордана»
Энтони Эдвардс попросил перестать сравнивать его с Майклом Джорданом.
«Я хочу, чтобы люди говорили: «У этого парня Энтони Эдвардса свой собственный стиль. Возможно, в нем есть что-то от Майкла Джордана».
Но я умею бросать трехочковые. Думаю, это отличает меня от Майкла Джордана», – сказал форвард «Миннесоты».
врядли джордан этому уделял много времени, как сказали - другая игра была.
Майк 32,7%, Ант 35,3%
Керр с 46%, ну да, ну да, пошёл я ..