Крис Финч: «С точки зрения стиля игры сравнение Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом, может быть, справедливо»
Крис Финч высказался по поводу сравнения Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.
«С точки зрения стиля игры сравнение с Майклом Джорданом, может быть, справедливо. Конечно, Эдвардсу предстоит пройти долгий путь с точки зрения чемпионского уровня, стабильности и всего такого.
У него есть уверенность, есть развязность. Могу сказать вам, что это на 100 процентов реально», – заявил главный тренер «Миннесоты».
>Джордан харизматичный, а Эдвардс тупой
А еще Карим на подходе.