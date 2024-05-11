Крис Финч: «С точки зрения стиля игры сравнение Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом, может быть, справедливо»

Теги Майкл Джордан Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Крис Финч высказался по поводу сравнения Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

«С точки зрения стиля игры сравнение с Майклом Джорданом, может быть, справедливо. Конечно, Эдвардсу предстоит пройти долгий путь с точки зрения чемпионского уровня, стабильности и всего такого.

У него есть уверенность, есть развязность. Могу сказать вам, что это на 100 процентов реально», – заявил главный тренер «Миннесоты».

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6 комментариев
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Как минимум сезонов 10, а лучше 15 отыграет, возьмёт титулов 5, тогда и можно будет сравнивать, это чтобы было о чём поп... ть все эти разговоры, НБА нужны новые звезды, ну их и так хватает, playoff непредсказуемый.
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Ответ MrFrost
Я можа чот и не понимаю, но общего там практически ноль. Это из серии, когда многие в какой-то момент прогоняли телегу о сходстве Зайона с Яннисом, но это же бред!!! У Зайона, даже с Баркли нет ничего общего, кроме роста и ожирения. Так и тут пытаются увидеть, то чего нет. Ладно ещё Кобе и Майкл... да даже можно было, правда с натяжкой, принять сравнения с Жориком ТиМака или Картера. Я вот вообще ни разу не являюсь поклонником МДжея, но кроме всего прочего он ещё и очень харизматичный чел и, кстати, Кобе тоже был харизматичным, а Эдвардс, наверно, один из самых тупых. Крч, хорошая попытка, но нет.
>стиль игры
>Джордан харизматичный, а Эдвардс тупой
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Ответ Ruslan Ruslan
>стиль игры >Джордан харизматичный, а Эдвардс тупой
Джордан, как и Кобе играли очень часто в посте, прям очень часто. Джордан выше, пластичней, руки длинней. Там всё другое. Да, что там говорить, если строение тела абсолютно разное.Тут даже такой совы нет, чтоб натянуть на этот глобус.
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Ответ MrFrost
Я можа чот и не понимаю, но общего там практически ноль. Это из серии, когда многие в какой-то момент прогоняли телегу о сходстве Зайона с Яннисом, но это же бред!!! У Зайона, даже с Баркли нет ничего общего, кроме роста и ожирения. Так и тут пытаются увидеть, то чего нет. Ладно ещё Кобе и Майкл... да даже можно было, правда с натяжкой, принять сравнения с Жориком ТиМака или Картера. Я вот вообще ни разу не являюсь поклонником МДжея, но кроме всего прочего он ещё и очень харизматичный чел и, кстати, Кобе тоже был харизматичным, а Эдвардс, наверно, один из самых тупых. Крч, хорошая попытка, но нет.
вот вам сова - в обществе есть запрос на Джордана.
А еще Карим на подходе.
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