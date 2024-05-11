Крис Финч: «С точки зрения стиля игры сравнение Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом, может быть, справедливо»

Крис Финч высказался по поводу сравнения Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

«С точки зрения стиля игры сравнение с , может быть, справедливо. Конечно, предстоит пройти долгий путь с точки зрения чемпионского уровня, стабильности и всего такого.

У него есть уверенность, есть развязность. Могу сказать вам, что это на 100 процентов реально», – заявил главный тренер «Миннесоты».