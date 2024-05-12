«Мы не видим ее, но видим ее влияние». Виктор Вембаньяма рассказал, что такое темная материя

Виктор Вембаньяма продемонстрировал свои научные знания.

«Что такое темная материя? Я люблю такие вопросы.

Темная материя – это образование, которое невозможно увидеть, но мы знаем, что оно существует, потому что оно влияет на гравитационное притяжение, на скорость гравитационного вращения во всех галактиках. Ее примерно в пять раз больше, чем обычной материи.

Это большая загадка. Мы не видим ее, но видим ее влияние», – рассказал лучший новичок сезона во время пресс-конференции.