«Мы не видим ее, но видим ее влияние». Виктор Вембаньяма рассказал, что такое темная материя

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма продемонстрировал свои научные знания.

«Что такое темная материя? Я люблю такие вопросы.

Темная материя – это образование, которое невозможно увидеть, но мы знаем, что оно существует, потому что оно влияет на гравитационное притяжение, на скорость гравитационного вращения во всех галактиках. Ее примерно в пять раз больше, чем обычной материи.

Это большая загадка. Мы не видим ее, но видим ее влияние», – рассказал лучший новичок сезона во время пресс-конференции.

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21 комментарий
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Ответ Van
Намечается противостояние Вембаньямы и Ирвинга
Ирвинг говорил на языке конспирологии и чуши, а Вемба же говорит на языке научпопа
+17
0
+17
Это получается как Вембаньянма в первом сезоне. Его весь сезон видели, а влияние на результат нет))))))))
+20
-5
+15
Намечается противостояние Вембаньямы и Ирвинга
+15
-1
+14
на уровне популярной науки все правильно сказал. если интересуется такими фундаментальными вещами, то наверное может ему уже пришла в голову мысль о том как ничтожно и бесполезно его занятие.
+12
-4
+8
Не, ну это респект за разностороннее развитие :)
+5
0
+5
Ответ Consistency
Это получается как Вембаньянма в первом сезоне. Его весь сезон видели, а влияние на результат нет))))))))
Вембаньяма - антиматерия)
+2
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Ирвинг: « а пацан то смышленный»
+3
-2
+1
Видишь суслика? Нет. А он есть.
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Оправдывает кличку "Инопланетянин"
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Вемба даже читал архив буресвета Брендена Сандерсона, базированный чел
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Black matter....matter?
P.S. да, я знаю, что она dark.
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Я просто в шоке, как необразованны пользователи спортса…
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Ответ Consistency
Это получается как Вембаньянма в первом сезоне. Его весь сезон видели, а влияние на результат нет))))))))
Так наоборот же.
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Ответ kost68
на уровне популярной науки все правильно сказал. если интересуется такими фундаментальными вещами, то наверное может ему уже пришла в голову мысль о том как ничтожно и бесполезно его занятие.
Типа карьеру закончит в следующем сезоне уже?
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Ответ Daff Rogers
Оправдывает кличку "Инопланетянин"
Инопланетянин - Месси. Вембаньяма-мутант.
+1
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