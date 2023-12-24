Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Аполлон», «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Промитеасом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Олимпиакос» примет «Аполлон», « » в гостях сыграет с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 10-0, – 9-1, Промитеас – 7-3, Арис – 6-5, – 6-5, – 5-5, – 5-5, Колоссос – 4-7, – 4-7, – 4-7, Аполлон – 2-8, Кардицас – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.