Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Аполлон», «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Промитеасом»

Теги результаты Олимпиакос Панатинаикос АЕК чемпионат Греции Аполлон Патрас Перистери Промитеас Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Олимпиакос» примет «Аполлон», «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Промитеасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Олимпиакос – Аполлон Патрас
Дата проведения
24 декабря, 16.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Перистери – АЕК
Дата проведения
24 декабря, 18.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Промитеас – Панатинаикос
Дата проведения
24 декабря, 21.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 10-0, Олимпиакос – 9-1, Промитеас – 7-3, Арис – 6-5, ПАОК – 6-5, Перистери – 5-5, АЕК – 5-5, Колоссос – 4-7, Марусси – 4-7, Лаврион – 4-7, Аполлон – 2-8, Кардицас – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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