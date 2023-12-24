Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Аполлон», «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Промитеасом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
«Олимпиакос» примет «Аполлон», «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Промитеасом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 декабря, 16.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 24 декабря, 18.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 24 декабря, 21.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Панатинаикос – 10-0, Олимпиакос – 9-1, Промитеас – 7-3, Арис – 6-5, ПАОК – 6-5, Перистери – 5-5, АЕК – 5-5, Колоссос – 4-7, Марусси – 4-7, Лаврион – 4-7, Аполлон – 2-8, Кардицас – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.