Чемпионат Греции. АЕК – «Олимпиакос», «Панатинаикос» примет «Перистери»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги проходят три матча.
АЕК играет с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 15.45, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- АЕК
- Карамбелас (0), Неципоглу (0), Рэндл (0), Тиллмен (0), Кузелоглу (0).
- Олимпиакос
- Уильямс-Госс (0), Уолкап (0), Папаниколау (0), Питерс (0), Фалль (0).
- Дата проведения
- 7 января, 18.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 7 января, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Положение команд: Панатинаикос – 12-0, Олимпиакос – 11-1, Промитеас – 8-5, Перистери – 7-5, Арис – 7-6, АЕК – 6-6, ПАОК – 6-7, Марусси – 5-8, Лаврион – 4-8, Колоссос – 4-8, Кардицас – 3-9, Аполлон – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.