Чемпионат Греции. АЕК – «Олимпиакос», «Панатинаикос» примет «Перистери»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги проходят три матча.

АЕК играет с « », « » примет «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Лаврион Дата проведения 7 января, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 12-0, Олимпиакос – 11-1, Промитеас – 8-5, – 7-5, – 7-6, – 6-6, ПАОК – 6-7, – 5-8, – 4-8, Колоссос – 4-8, Кардицас – 3-9, Аполлон – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.