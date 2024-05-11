«Монако» предложил Майку Джеймсу новый контракт – 9 млн евро за 3 года
«Монако» намерен сохранить в составе Майка Джеймса.
Клуб предложил американскому разыгрывающему подписать новый контракт на три года и 9 миллионов евро.
Решение Джеймса будет зависеть от нового состава команды. Игрок хочет быть уверенным, что будет усиление.
Основными целями «Монако» в межсезонье будут Ник Калатес и Серж Ибака.
Серджо Скариоло, Хави Паскуаль и Димитрис Итудис являются кандидатами на замену главного тренера Саши Обрадовича.