«Монако» предложил Майку Джеймсу новый контракт – 9 млн евро за 3 года

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«Монако» намерен сохранить в составе Майка Джеймса.

Клуб предложил американскому разыгрывающему подписать новый контракт на три года и 9 миллионов евро.

Решение Джеймса будет зависеть от нового состава команды. Игрок хочет быть уверенным, что будет усиление.

Основными целями «Монако» в межсезонье будут Ник Калатес и Серж Ибака.

Серджо Скариоло, Хави Паскуаль и Димитрис Итудис являются кандидатами на замену главного тренера Саши Обрадовича.

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