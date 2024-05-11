«Монако» предложил Майку Джеймсу новый контракт – 9 млн евро за 3 года

«Монако» намерен сохранить в составе Майка Джеймса.

Клуб предложил американскому разыгрывающему подписать новый контракт на три года и 9 миллионов евро.

Решение Джеймса будет зависеть от нового состава команды. Игрок хочет быть уверенным, что будет усиление.

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Серджо Скариоло, и являются кандидатами на замену главного тренера Саши Обрадовича.